普悠瑪事故重啟調查？破損記憶卡能否復原最關鍵

2019-08-29 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國家運輸安全調查委員會明天成立滿一個月，外界疾呼重啟調查普悠瑪事故。運安會今天表示，已經向宜蘭地檢署、台鐵、鐵道局聯繫，詳細盤點相關證物，作為是否重啟調查的參考；但重啟調查的關鍵點在於，能否修復因事故毀損的列車控制與管理系統記憶卡，目前沒有時間表。

台鐵普悠瑪去年發生出軌意外造成18死，催生運安會的成立，以利第三方獨立調查的重大運輸事故。運安會今年8月1日揭牌，從僅調查飛航事故的飛安會，擴大調查範圍到鐵道、水路、公路，目前手上有11件調查中的飛航事故案，14件水路通報、成案8件，6件公路通報、1件成案。

運安會今天舉辦彌月工作記者會，外界關心普悠瑪事故是否重啟調查，運安會專委李綱表示，已盤點六大面向作為是否重啟調查的參考，包括主風泵散熱效能與煞車及動力相對關係、總風缸供氣效率與列車傾斜控制是否具相對關係、過去線上列車發生動力時有時無的故障維修管理及法遵、事故軌道相關數據不明、ATP是否充分使用，而最關鍵點為破損TCMS（列車控制與管理系統記憶卡），是否可回復並取得其他資料。

主委楊宏智表示，普悠瑪運行過程傾斜角度都記錄在記憶卡中，就像飛機的黑盒子一樣，之前行政院事故調查報告並未納入記憶卡資料，但運安會認為這很重要，現在要釐清裡面資料有無損害，以及如何解讀。

媒體詢問毀損的記憶卡何時能解讀？李綱說，當初報告說記憶卡毀損，運安會也還沒直接拿到記憶卡，過去飛安會已經建立處理破碎晶片還原的能力，但修復記憶卡尚無時間表，必須等拿到實體後根據破損情況考量。