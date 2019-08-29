想跟阿信、呸姐穿同款？名人加持秋冬「潮」時尚

2019-08-29 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



為吸引年輕消費者的眼球目光，快時尚品牌紛紛攜手引領流行的明星、潮人，不論是親自操刀參與設計，或是透過穿搭演繹最新時尚風格，都是希望能藉由這些時尚偶像爭取千禧世代的共鳴。

本土潮牌STAYREAL自2017年開始，主理人之一的五月天阿信，就會在秋冬發表的PLAN A支線，透過新的服飾設計傳達本身穿衣風格及生活感觸。今年的PLAN A系列以大家都熟悉的「聲音」為靈感出發，全系列新品運用了大量的「音波波紋」、「音源孔」、「控音板」設計，並結合拼接、撞色風格，首波共推出連帽T、厚棉T及工裝襯衫，將於8月30日陸續上市。

美國品牌Gap在迎來天后Jolin蔡依林擔任大中華區代言人後，日前更一口氣找來50位跨界名人，演繹最新秋季系列商品，像是在台灣邀請了R&B型人J.Sheon與個性潮模Kiwi李函等。蔡依林也運用秋冬新品搭配出8款造型，像是以丹寧外套搭配簡單的白色T恤或長袖帽T，展現俐落帥氣；而潮模Kiwi李函則選用街頭風格十足的MA-1飛行外套，搭上一件緊身黑色長褲，呈現出獨有率性。

至於瑞典的H&M STUDIO秋冬系列以「魔幻現實主義」為靈感，融入充滿戲劇性的女性精神及元素，提供都市女性更多穿搭靈感，像是中性帥氣單品，也有柔軟針織衫及性感內衣，並邀來莫莉Molly Chiang演繹最新商品，全系列將於9月5日於台北微風松高門市及網路門市販售。