百貨瘋換季！環球購物中心聯名卡刷2千送1百 SOGO女裝2.5折起

2019-08-29 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



時序即將進入秋季，流行服飾、美妝保養與居家布置也進入秋季新品期，Global Mall「秋季慶典」即日起至10月2日推秋季商品優惠，服飾配件、化妝保養品、小家電及寢具6折起。同時更推會員加碼回饋，9月8日前刷Global Mall聯名卡，當日單店累計滿2,000元送100元商品禮券。

另外，搶連假商機，中秋連假限定三日(9月13至9月15日) 推出滿額回饋3%刷卡金，新北中和、桃園A8及屏東店刷Global Mall聯名卡全館單店單筆滿1,000元即可享3%回饋，車站店的部分板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站為滿500元即可享，超值划算。

Global Mall新北中和推出家電家用優惠，PHILIPS奈米級空氣清淨機，價值31,900元，限量特價22,900元；PHILIPS粉紅煮水壺價值2,288元，優惠價1,288元。東妮寢具La mode精梳純棉印花雙人兩用被床包組—小花公主，價值9,960元，特價3,980元；銀抗菌舒眠記憶枕，特價3,500元買一送一。

SOGO百貨忠孝館12F活動會館即日起至9月6日推出「萬件流行女裝&配件特賣會」，集結earth music & ecology、giordano ladies、JILL by JILLSTUART、Nara Camicie、Dleet等超過30個歐美日系、港系及設計師品牌，各式穿搭風格單品2.5折起。