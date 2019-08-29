親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

下載量超高App一夕變惡意軟體 Google緊急下架！

香港民陣召集人岑子杰 29日中午遭蒙面人襲擊

百貨瘋換季！環球購物中心聯名卡刷2千送1百 SOGO女裝2.5折起

2019-08-29 16:28聯合報 記者江佩君╱即時報導

時序即將進入秋季，流行服飾、美妝保養與居家布置也進入秋季新品期，Global Mall「秋季慶典」即日起至10月2日推秋季商品優惠，服飾配件、化妝保養品、小家電及寢具6折起。同時更推會員加碼回饋，9月8日前刷Global Mall聯名卡，當日單店累計滿2,000元送100元商品禮券。

另外，搶連假商機，中秋連假限定三日(9月13至9月15日) 推出滿額回饋3%刷卡金，新北中和、桃園A8及屏東店刷Global Mall聯名卡全館單店單筆滿1,000元即可享3%回饋，車站店的部分板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站為滿500元即可享，超值划算。

Global Mall新北中和推出家電家用優惠，PHILIPS奈米級空氣清淨機，價值31,900元，限量特價22,900元；PHILIPS粉紅煮水壺價值2,288元，優惠價1,288元。東妮寢具La mode精梳純棉印花雙人兩用被床包組—小花公主，價值9,960元，特價3,980元；銀抗菌舒眠記憶枕，特價3,500元買一送一。

SOGO百貨忠孝館12F活動會館即日起至9月6日推出「萬件流行女裝&配件特賣會」，集結earth music & ecology、giordano ladies、JILL by JILLSTUART、Nara Camicie、Dleet等超過30個歐美日系、港系及設計師品牌，各式穿搭風格單品2.5折起。

此外，盧亞香水即日起至9月1日限時快閃，Philosophy肌膚哲理、Dr.Jart+、ETNA、Salvatore Ferragamo女性淡香水等商品，限時4折起。

Global Mall新北中和，MAKE UP FOR EVER柔霧活氧底妝組價...
Global Mall新北中和，MAKE UP FOR EVER柔霧活氧底妝組價值4,200元，特價3,680元。圖／Global Mall提供
分享
Global Mall新北中和，東妮寢具La mode精梳純棉印花雙人兩用被床包...
Global Mall新北中和，東妮寢具La mode精梳純棉印花雙人兩用被床包組—小花公主，價值9,960元，特價3,980元。圖／Global Mall提供
分享
SOGO忠孝館12F盧亞香水限時快閃，新品PETER THOMAS ROTH一敷...
SOGO忠孝館12F盧亞香水限時快閃，新品PETER THOMAS ROTH一敷上癮面膜禮盒原價3,900元，特價1,600元。圖／SOGO提供
分享
Global Mall新北中和，PHILIPS奈米級空氣清淨機價值31,900元...
Global Mall新北中和，PHILIPS奈米級空氣清淨機價值31,900元，限量特價22,900元。圖／Global Mall提供
分享
SOGO忠孝館12F盧亞香水限時快閃， Philosophy微導煥膚霜組原價2,...
SOGO忠孝館12F盧亞香水限時快閃， Philosophy微導煥膚霜組原價2,450元，特價1,348元。圖／SOGO提供
分享
Global Mall新北中和，東妮寢具銀抗菌舒眠記憶枕，特價3,500元買一送...
Global Mall新北中和，東妮寢具銀抗菌舒眠記憶枕，特價3,500元買一送一。圖／Global Mall提供
分享

快閃換季

相關新聞

柯南迷注意！怪盜基德café來台 限定12款基德杯墊

2019-08-29 14:04

想跟阿信、呸姐穿同款？名人加持秋冬「潮」時尚

2019-08-29 17:13

搶攻開學季！7-ELEVEN推「無印良品膠墨筆」限時特價 夜間食堂限定商品省10元

2019-08-29 16:06

連鎖茶飲也賣「酪梨鮮奶」！大苑子強勢升級，特優水果與小農鮮乳也買得到

2019-08-29 15:53

毛孩必吃 7間北市毛其林餐廳出列

2019-08-29 15:38

慶祝軍人節和教師節 玩麗寶樂園只要199元

2019-08-29 15:05

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

逛書展、聽樂團、買黑膠 回味記憶中的誠品敦南

2019-08-29 14:48

在家玩調酒！金車「雪莉風味桶」公開這秘方

2019-08-29 14:40

亞洲授權最高榮譽獎項受理報名

2019-08-29 14:34

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

日本票房大好評！《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》9月27日在台上映

2019-08-29 14:23

日本限時觀光巴士 輕鬆遊愛媛《神隱少女》場景

2019-08-29 14:16

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

倪妮金色深V襯鑽表登威尼斯紅毯 幕後照曝光 網搶當西瓜

2019-08-29 13:03

傳加盟主串流求償 一芳加盟主：未接獲消息

2019-08-29 12:58

快來跟基德約會！海外首家「怪盜基德Café」9月1日進駐信義區

2019-08-29 12:50

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

「副會長」穿搭萬寶龍 圈粉力倍增

2019-08-29 00:13

關注環保 開雲集團號召32時尚品牌成立永續聯盟

2019-08-28 23:37

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

萌成這樣！迪士尼聯名彩繪機新登場 「達菲和他的朋友們」陪你飛上天

2019-08-28 22:27

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

免到日本！UNIQLO時尚風格雜誌創刊號 9月中在台登場

2019-08-28 18:19

影／踢瓶蓋賺購鞋金 台中日曜天地5萬雙零碼鞋等你搶購

2019-08-28 18:12

賈靜雯賞De Beers高級珠寶展 直呼「真的會一直想逛下去！」

2019-08-28 16:59

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

南台灣發大財！玉山銀錢進高雄，推首張百貨聯名卡

2019-08-28 15:32

喬帥獻愛心！傳奇球星喬科維奇限量版簽名文具 不收會後悔

2019-08-28 14:54

想吃燒肉懶得動手 外燴、餐廳代烤免煩惱

2019-08-28 14:44

中秋聚會大烤 頂級肉品、高檔海鮮吃香

2019-08-28 14:39

演繹當代台灣思潮 「TAIWAN NEW WAVE」9月18日法國巴黎展出

2019-08-28 14:01

人氣包款隨你塗鴉 BALENCIAGA特選包訂製服務即將登場

2019-08-28 13:14
看更多

熱門文章

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

【我見我思】遊俠／當繁花落盡時

2019-08-29 06:00

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／早戀練不練

2019-08-29 06:00

【子女心情】怡人／我出題你作答

2019-08-29 06:00

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

大專以上畢業生去年均薪 金融保險業43K最高

2019-08-29 00:30

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

37歲宋慧喬看起來年輕10歲 居然靠「人蔘」保養眼睛

2019-08-28 21:08

影／石虎變花豹！集集列車風暴交長急滅火：從爭議變喜劇

2019-08-28 18:01

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

Gogoro首推GoShare首站桃園啟用 網友：找車大海撈針

2019-08-29 11:52

免到日本！UNIQLO時尚風格雜誌創刊號 9月中在台登場

2019-08-28 18:19

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top