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搶攻開學季！7-ELEVEN推「無印良品膠墨筆」限時特價 夜間食堂限定商品省10元

2019-08-29 16:06聯合報 記者陳立儀╱即時報導

新學期報到，7－ELEVEN掌握學生外食、外宿、添購文具等需求，搶攻開學季商機，9月11日至10月8日7－ELEVEN無印良品專櫃推出無印良品自由換芯按壓滑順膠墨筆及附蓋膠墨筆任選3入79元，另有多款預購商品優惠價；針對下課後補習的學生族群，即日起至9月10日每天下午5點至晚上11點59分推出夜間食堂活動，購買正餐（紅標）加配菜（綠標）限定商品省10元，

7－ELEVEN表示，全台7－ELEVEN鄰近校區的文教型商圈門市、往來學校途中交通轉運周邊門市超過千家，根據以往銷售統計，每當開學後，文具類銷售較暑假期間倍數成長，上午7～9點的早餐時段麵包、三明治類成長近5成，生活用品也有超過2成的成長；因應開學季，門市也提前啟動調整備貨因應，學校周邊商圈門市的早正餐、麵包備貨較一般門市提升約3成，並因應中小學下課後點心需求，針對布丁、冷藏甜點、蛋糕等備貨多1～2成、文具及生活用品則提高至2～3倍，同時祭出各種新品和優惠活動。

目前全台7－ELEVEN無印良品專櫃店數已達1,245店，較去年同期成長近4成，多位於學區及辦公型商圈，學區附近的安親班或國小老師多半會至門市購買無印良品筆類做為獎勵學生的小禮物，在開學月帶動文具用品平均銷售量增長3成以上，其中又以藍色及黑色膠墨中性筆、藍色新滑順按壓膠墨筆為銷售前三名。9月11日至10月8日推出無印良品自由換芯按壓滑順膠墨筆及附蓋膠墨筆任選3入79元，不論新款膠墨筆或是既有舊款膠墨筆皆可任選。

即日起7－ELEVEN無印良品專櫃更推出多款預購商品，滿足外宿學生需求，包括最受學生歡迎的「微粒貼身靠枕（附帽）」，門市預購價799元、相當於原價8折，限量2,000組；「無印空間芬香油組」以薰衣草和鼠尾草等為基底，調和出清涼香味，門市預購價439元，限量1,800組。

鎖定開學的早正餐，學生愛吃的漢堡也推出優惠促銷，7－ELEVEN即日起至9月24日老協珍監製的TOMMI米漢堡任選第2件79折；下課後補習的學生族群，即日起至9月10日每天下午5點至晚上11點59分推出夜間食堂活動，購買正餐（紅標）加配菜（綠標）限定商品省10元，包括麵屋一燈照燒雞炒飯、奮起湖雙拼便當、青醬蛤蠣義大利麵、辣味雞球、元進莊鴨賞、松稜糖燻滷味等6個品項。即日起指定零食、糖果指定品項同品牌同系列任選第2件6折、加7元多1件，更有指定飲料多件優惠。

此外，7－ELEVEN於開學前夕與中華電信合作推出超商通路獨家的「中華電信學生方案預付門號卡」ibon預購方案，免綁約預付型上網吃到飽最便宜，平均每月僅花費583元就可以無線上網，單張售價3,500元，內含180天上網無限瀏覽、語音通話費200元。

全台7－ELEVEN無印良品專櫃店數已達1,245店，以往開學月帶動文具用品平均...
全台7－ELEVEN無印良品專櫃店數已達1,245店，以往開學月帶動文具用品平均銷售增長3成。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN 掌握學生外食、外宿等需求，搶攻開學季商機。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN 掌握學生外食、外宿等需求，搶攻開學季商機。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至9月24日老協珍監製的TOMMI米漢堡任選第2件79折。...
7－ELEVEN即日起至9月24日老協珍監製的TOMMI米漢堡任選第2件79折。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN 集結國內外具話題性零食、精選獨家商品，指定商品買3件省很大。圖...
7－ELEVEN 集結國內外具話題性零食、精選獨家商品，指定商品買3件省很大。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN無印良品專櫃9月11日至10月8日推出無印良品自由換芯按壓滑順膠...
7－ELEVEN無印良品專櫃9月11日至10月8日推出無印良品自由換芯按壓滑順膠墨筆及附蓋膠墨筆任選3入79元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN無印良品專櫃9月11日至10月8日推出無印良品自由換芯按壓滑順膠...
7－ELEVEN無印良品專櫃9月11日至10月8日推出無印良品自由換芯按壓滑順膠墨筆及附蓋膠墨筆任選3入79元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至9月10日每天下午5點至晚上11點59分推出夜間食堂活動...
7－ELEVEN即日起至9月10日每天下午5點至晚上11點59分推出夜間食堂活動，購買指定正餐（紅標）加配菜（綠標）限定商品省10元。圖／7－ELEVEN提供
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無印良品補習漢堡7-Eleven

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