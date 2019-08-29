連鎖茶飲也賣「酪梨鮮奶」！大苑子強勢升級，特優水果與小農鮮乳也買得到

2019-08-29 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



茶飲話題不只「買一送一」，最近不少品牌大打「升級牌」，或是吃得到果粒，或強調水果與鮮乳都有產地溯源，讓茶飲更具「內涵」。

強調「台灣鮮果現榨」的茶飲品牌大苑子，將以行動支持在地酪農，9/1日起全台200多家門市全面採用特A級「許慶良鮮乳」，升級不加價。創辦人邱瑞堂表示，要建構起台灣優質果農與酪農的專賣通路，讓消費者在大苑子不僅可以喝到美味的鮮果汁，更能買到經檢驗的安心特優水果與小農鮮乳，這也是大苑子的全新品牌發展策略。

「大苑子」是台灣水果茶始祖，邱瑞堂認為，農業不是一代人的事，「我們要找出更多用心的農夫，為土地付出關懷。」2007年起嚴選全台優質農產地合作，採購量高達5千多噸，成為最大的台灣鮮果飲品，堅持不使用濃縮果汁、果醬，以此打造出鮮明的品牌形象。此次擴及酪農，訴求獸醫師龔建嘉把關、單一乳源、無成份調整、公平交易等核心堅持。

即將推出的「酪農鮮奶」，大苑子歷經3年研發才成功，採用熟度恰好的大內酪梨，以許慶良鮮乳為基底，打出黃金比例。業者表示，酪梨屬於後熟性果物，採收後自然熟成速度難以控管，大部分連鎖飲料業者都無法克服這點，因此市面上很難購買到酪梨鮮奶。