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毛孩必吃 7間北市毛其林餐廳出列

2019-08-29 15:38聯合新聞網 有故事／提供

吃貨毛孩看這裡！臺北市動保處大力推廣動物友善空間已經邁入第四年了。台北市除了有多間店家開放寵物進入外，更有許多店家還提供了美味的寵物餐點。這次我們精選了7間有提供寵物餐的店家，並且特別邀請了雪撬犬麥可跟噗優與我們一起前往，趕快和我們來看看這些餐廳有哪些特色毛孩餐吧！

1.Yoh 曜日義式餐酒館

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座落於大安區的曜日義式餐酒館，店內以大理石裝潢為主軸，牆上掛著昏黃的小燈泡，店內充滿溫暖氣息，店內都是手做餐點，期傳遞手作料理的溫度給每一位顧客，而且店家也有提供寵物餐點，像是蘋果雞肉燉飯就深受毛孩喜愛，其中食材包括蘋果、糙米飯、穀物與雞肉，讓毛孩可以一嚐義式風格的料理，店內裝飾典雅，很適合喜歡拍網美照的毛爸媽們一同來時尚打卡。

店名：Yoh 曜日義式餐酒館

地址：臺北市大安區東豐街53號

電話：（02）2708－5910

曜日義式餐酒館的寵物餐以抗癌餐為主，食材包含穀類及蘋果等。 有故事／提供
曜日義式餐酒館的寵物餐以抗癌餐為主，食材包含穀類及蘋果等。 有故事／提供
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2.一直是晴天-松菸店

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在步調緊湊繁忙信義區的店家，店家仍期望來店的客人每日都有好心情，以溫暖黃燈與可愛公仔為佈置，呈現日式鄉村家居風味，營造出溫馨的感覺。店內寵物餐點為時蔬牛小排飯，食材為牛小排、雞腿排、佐時蔬與米食，多樣化的食材，就是期待能帶給毛孩滿滿的元氣。

店名：一直是晴天-松菸店

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷2弄5號

電話：（02）2753－1881

一直是晴天松菸店的餐點非常可愛，是陽光毛孩必拍的一間動物友善餐廳。 有故事／提供
一直是晴天松菸店的餐點非常可愛，是陽光毛孩必拍的一間動物友善餐廳。 有故事／提供
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3. A.K.12美式小館

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如果你是肉食主義者，那麼A.K.12美式小館一定會是你的口袋名單，不論是毛爸媽或是毛孩，店家都有提供大量的肉食料理，像是炭烤雞肉、牛肉混和寵物餐，食材經過炭烤，香氣逼人，讓噗優現場留下大滴口水，這樣鮮嫩多汁的各種肉類，也讓每位毛客人都可以齒留肉香的離開。

店名：A.K.12 美式小館

地址：臺北市萬華區峨嵋街12號

電話：（02）2361－0136

A.K.12店內擺飾非常美式風格，提供的寵物餐也是充滿美式風味的炭烤雞肉及牛肉。...
A.K.12店內擺飾非常美式風格，提供的寵物餐也是充滿美式風味的炭烤雞肉及牛肉。 有故事／提供
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4.彼克蕾友善咖啡館

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位於臺大公館商圈的咖啡館，除了深受許多毛爸媽喜愛外，店內甚至有非假日帶毛孩消費可享免服務費的優惠！店內提供窈窕雞、壯壯牛以及寵物鮮食點心等寵物餐點，料理食材皆是雞胸肉、牛肉與蔬菜等健康食材，而且皆不添加防腐劑、調味料，可以讓毛孩安心的食用。美味的料理也讓剛吃完正餐的美食家噗優都忍不住站在櫃台跟老闆說：「再來一份點心」。

店名：彼克蕾友善咖啡館

地址：臺北市大安區新生南路三段76巷5號（近捷運公館站）

電話：（02）3365－3155

彼克蕾友善咖啡館堅持提供天然食材，希望讓客人吃到最純粹的美味。 有故事／提供
彼克蕾友善咖啡館堅持提供天然食材，希望讓客人吃到最純粹的美味。 有故事／提供
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5. 寶媽米克斯咖啡廳

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店長寶媽：「浪浪沒人看得見？沒關係，我開間咖啡廳找人來喝咖啡、認養浪浪！」，這是寶媽為浪浪們經營這間中途咖啡廳的緣起，雖然照顧浪浪們的日常非常忙碌，但店內對於供應餐點的品質仍絲毫不馬虎，此外，店家也提供健康的寵物餐，像是店內的雞肉蔬菜丸與雞肉餅，食材雞肉與蔬菜都非常營養，就是希望讓每一位來店的毛孩可以品嚐到最美味的料理！

店名：寶媽米克斯領養庇護所（光復店）

地址：臺北市松山區光復南路419巷72號

電話：（02）8780－2280

寶媽米克斯領養庇護所除了有美味的鬆餅外，周圍也會有毛孩在一旁玩耍。 有故事／提供
寶媽米克斯領養庇護所除了有美味的鬆餅外，周圍也會有毛孩在一旁玩耍。 有故事／提供
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6.金屋藏車食堂

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在士林區的金屋藏車，店內特色為金龜車造型座位，供客人有不一樣的用餐享受，金屋藏車不單單是店內裝潢特殊，連餐點也非常有特色，像是南瓜牛小排焗通心粉，就是他們熱門的寵物餐點，餐點包括南瓜、牛肉、蔬菜等食材，讓毛孩可以品嚐到多元的餐點口味。值得一提的是，讓毛孩坐在金龜車中用餐也絕對是毛爸媽必須蒐藏的經典照片。

店名：PS BUBU金屋藏車食堂

地址：臺北市士林區中山北路七段140巷1號1樓

電話：（02）2876－0698

金屋藏車食堂的寵物餐份量非常澎拜，歡迎食量跟噗優一樣大的毛孩前往嚐鮮。 有故事／...
金屋藏車食堂的寵物餐份量非常澎拜，歡迎食量跟噗優一樣大的毛孩前往嚐鮮。 有故事／提供
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7.台北北投雅樂軒酒店(聚聚樂餐廳)

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壓軸要介紹藏身於飯店的動物友善空間。聚聚樂餐廳位於北投的雅樂軒酒店內，除了提供美味的寵物鮮食餐點給毛孩享用外，最近也開始提供寵物住房的專案。鮮食餐點材料為肉類與食蔬。現在入住狗寶貝專屬客房的話，酒店也會免費提供一些點心與餅乾，讓毛孩夜晚時也有宵夜可吃，不怕餓肚子。可以說是非常的貼心與友善呢！

店名：臺北北投雅樂軒酒店

地址：臺北市北投區大業路300巷1號

電話：（02） 7701－ 1777

友善的飯店服務，讓毛孩與飼主可以有良好的休息空間。 有故事／提供
友善的飯店服務，讓毛孩與飼主可以有良好的休息空間。 有故事／提供
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除了以上這7間餐廳外，台北市還有許多餐廳願意免費招待毛孩很棒的小點心，想看更多，可上臉書搜尋「臺北毛孩趣旅行」粉絲專頁。同時臺北市動保處所舉辦「動物友善空間計畫」，仍持續招募台北市商家共同加入，期望透過友善空間，讓飼主有更多時間與毛小孩享受生活，帶家中毛小孩外出時可以玩的更開心。

寵物北市咖啡館北投咖啡廳

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