慶祝軍人節和教師節 玩麗寶樂園只要199元

2019-08-29 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



軍人節和教師節將到，麗寶樂園推出軍教月優惠活動，軍人或教師本人持有效證件現場購票，即享水陸樂園擇一199元、天空之夢摩天輪150元的優惠；麗寶國際賽車場則是軍、警、消、海巡、教師本人憑證購票，即可享卡丁車與VR優惠價。

麗寶樂園雙園擇一本人199元，最多4名親友可享優惠，麗寶樂園渡假區表示，9月1日到9月30日，軍人和教師本人持有效證件至現場票亭購票，水陸雙園擇一只要199元(原價750元)，同行親友最多4人也能享450元的優惠票價；馬拉灣開放至10月13日。

麗寶樂園渡假區內的全台最大摩天輪「天空之夢」，軍教月期間凡，軍人或教師本人憑證現場購票，不分平假日只要150元(原假日350元、平日300元)，同行親友最多4人也能享250元的票價。