慶祝軍人節和教師節 玩麗寶樂園只要199元
軍人節和教師節將到，麗寶樂園推出軍教月優惠活動，軍人或教師本人持有效證件現場購票，即享水陸樂園擇一199元、天空之夢摩天輪150元的優惠；麗寶國際賽車場則是軍、警、消、海巡、教師本人憑證購票，即可享卡丁車與VR優惠價。
麗寶樂園雙園擇一本人199元，最多4名親友可享優惠，麗寶樂園渡假區表示，9月1日到9月30日，軍人和教師本人持有效證件至現場票亭購票，水陸雙園擇一只要199元(原價750元)，同行親友最多4人也能享450元的優惠票價；馬拉灣開放至10月13日。
麗寶樂園渡假區內的全台最大摩天輪「天空之夢」，軍教月期間凡，軍人或教師本人憑證現場購票，不分平假日只要150元(原假日350元、平日300元)，同行親友最多4人也能享250元的票價。
麗寶國際賽車場擁有亞洲最佳卡丁賽道，同時也是唯一獲得FIA/CIK國際認證，免駕照即可下場體驗，有3種車款可以選，有競技型車款、一般型車款、雙人座車款，9月凡軍人、警察、義警、消防、義消、海巡、教師，憑證即可享單人SODI卡丁車600元(原價650元)、雙人CRG卡丁車799元(原價1000元)、虛擬VR生存之戰200元(原價250元)的優惠價格。
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