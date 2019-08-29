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咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全家便利商店繼於高雄開出bb.q CHICKEN韓式炸雞與天和鮮物複合店後，看好當地消費潛力，首度推出結合咖啡、洗衣、超市機能3合1店型，高雄真愛店選在高雄85大樓附近的住商混合區，百坪空間成為南台灣最大複合店，享用咖啡點心、採買蔬果生鮮、自助洗衣都能一站滿足，除了導入德國WMF espresso咖啡機，提供咖啡專賣店等級的義式拿鐵與卡布奇諾之外，在咖啡專區輕食櫃中首度引進高雄烘焙名店「方師傅」的多款甜鹹食，即日起推出多項開幕優惠。

今年全家便利商店相繼推出咖啡旗艦店和洗衣複合店，此次為這兩種複合店首次進軍高雄。高雄真愛店一進門映入眼簾的即是咖啡旗艦店，設計以歐洲市集概念為出發，採用大理石牆面、吊燈、木質高吧桌布置，共有超過40個座位，個人區擺設沙發營造高質感風格，高腳桌區則附有充電插座，大桌面的設計可利用空間工作或開會。

咖啡旗艦店導入德國WMF espresso機和Klub擬手沖咖啡機，前者可喝到咖啡專賣店等級的拿鐵和卡布奇諾咖啡，後者則可喝到大師等級的擬手沖單品咖啡，加入宏都拉斯、烏伊拉品項；方師傅輕食包括招牌羅頌麵包，以小羅宋的形式販售，有香蒜及黃金起士口味，甜食則主打新鮮芋頭製成的招牌鮮芋蛋糕，總計共有7款鹹輕食、5款甜輕食。即日起至9月5日開幕期間義式拿鐵、卡布奇諾買1送1，購買輕食送小杯熱美式咖啡。

全家便利商店高雄真愛店設有專櫃陳列蔬果、冷凍食品，為對應周圍辦公大樓多，也增加上班族喜愛的截切水果品項，可省去平時買太多或沒空買菜的困擾，除了蔬菜、新鮮水果之外，像是罐頭、調味料、米、料理包等通通買得到，即日起至9月5日開幕期間推出蔬菜3包100元優惠價。

此外，高雄真愛店店內還設有自助洗衣區，共有1台大型、3台中型的洗烘合一機及1台烘衣機，以「智能」為最大特色，用手機App就可遠端掌握目前是否有空機、距離結束還剩多久時間。即日起至9月8日到店洗衣可享半價優惠，9月9日至9月15日則推出洗衣送水果活動。高雄真愛店也首次推出自助洗衣優惠禮物卡，售價1,000元，即日起至10月31日憑此卡不僅可於全店消費，自助洗衣全品項還可享8折。

全家便利商店高雄真愛店內設有超市區，導入多種冷凍商品、冷藏蔬果。圖／全家便利商店...
全家便利商店高雄真愛店內設有超市區，導入多種冷凍商品、冷藏蔬果。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店高雄真愛店設有自助洗衣區，用手機App就可遠端掌握目前是否有空機、距...
全家便利商店高雄真愛店設有自助洗衣區，用手機App就可遠端掌握目前是否有空機、距離結束還剩多久時間。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店高雄真愛店的咖啡旗艦店以歐洲市集概念為設計，採用大理石牆面、吊燈、木...
全家便利商店高雄真愛店的咖啡旗艦店以歐洲市集概念為設計，採用大理石牆面、吊燈、木質高吧桌布置，共有超過40個座位。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店首度推出咖啡、洗衣、超市機能3合1店型，高雄真愛店選在高雄85大樓附...
全家便利商店首度推出咖啡、洗衣、超市機能3合1店型，高雄真愛店選在高雄85大樓附近的住商混合區，是全家便利商店的南台灣最大複合店。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店高雄真愛店的咖啡旗艦店以歐洲市集概念為設計，採用大理石牆面、吊燈、木...
全家便利商店高雄真愛店的咖啡旗艦店以歐洲市集概念為設計，採用大理石牆面、吊燈、木質高吧桌布置，共有超過40個座位。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店高雄真愛店內設有超市區，導入多種冷凍商品、冷藏蔬果。圖／全家便利商店...
全家便利商店高雄真愛店內設有超市區，導入多種冷凍商品、冷藏蔬果。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店高雄真愛店導入義式咖啡機，新增義式拿鐵、卡布奇諾，並引進方師傅多種鹹...
全家便利商店高雄真愛店導入義式咖啡機，新增義式拿鐵、卡布奇諾，並引進方師傅多種鹹、甜輕食。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店高雄真愛店設有自助洗衣區，即日起至9月8日到店洗衣可享半價優惠。圖／...
全家便利商店高雄真愛店設有自助洗衣區，即日起至9月8日到店洗衣可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
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咖啡全家便利商店

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