逛書展、聽樂團、買黑膠 回味記憶中的誠品敦南

2019-08-29 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



對誠品敦南的記憶是什麼？也許是看書、買書、逛唱片、看電影，周末還可以逛市集。誠品敦南30周年系列活動誠品「典藏敦南」二部曲「經典再現」9/1登場，邀集30位藝文及出版人與30家出版社合作，推出30年來經典選書。另外，誠品敦南音樂館9/10起獨家推出陳綺貞、五月天、Tizzy Bac等經典限量復刻黑膠，夜晚則化身Live House，由3大金曲樂團攜手新星獨立樂團「尬」音樂。

9/1起呈現30年來誠品選書精彩，推出「閱讀時光印記主題展」，邀集30位藝文及出版人與30家出版社共同合作，當中有不少絕版書與限量書，像是曾席捲世界多國並登上紐約時報暢銷書榜的絕版之作「夢之湖」、誠品獨家限量版「霍金大見解」等，搭配書展也推出30場講座活動。

誠品敦南音樂館連年舉辦「唱片行裡的Live騷動」，9/27至9/29連續三天由3大金曲樂團攜手獨立樂團新星「尬」台式搖滾音樂。9/27首先登場的是「滅火器」與海洋音樂祭台語搖滾新星「夕陽武士」，兩團皆以不插電形式演出。搖滾詩人「流氓阿德」9/28將與全台語創作的「百合花」一同演出；9/29壓軸登場的是「1976」，將與「荷爾蒙少年」一起喚起跨世代的音樂魂。

誠品敦南音樂館9/10起也同步推出多張誠品首賣限量復刻黑膠，包括陳綺貞的「讓我想一想」、「還是會寂寞」、五月天「知足」、張雨生「帶我去月球」、滅火器「海上的人」等。

到誠品敦南也可看場電影，1樓大廳「周末看電影」接下來推出「貧窮貴總裁」、「樂透夢想假期」和「意外搶匪、等多部詮釋夢想的喜劇電影，10月起B2視聽室則有世界各國以「生命的旅程（My Story）」為主題的年度精選放映，可免費線上報名。