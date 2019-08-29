在家玩調酒！金車「雪莉風味桶」公開這秘方

2019-08-29 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



金車噶瑪蘭新推出的「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌─雪莉風味桶」，帶有柔和香草、太妃糖香氣，同時蘊含層層新鮮瓜果、熱帶水果氣息，尾韻富有乾果及堅果風味，展現優雅平衡的過桶工藝。圖／金車提供 分享 facebook

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金車噶瑪蘭發表2019年首款新品「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌─雪莉風味桶」，置於西班牙 Oloroso雪莉桶內二次熟成，酒液色澤呈現明亮的杏黃色， 帶有噶瑪蘭酒廠招牌亞熱帶水果的甜美，以及令人垂涎的乾果和堅果尾韻，展現過桶工藝的新品將於9月2日上市。

噶瑪蘭「山川首席(Concertmaster)」系列，強調結合純熟的過桶工藝，揉合威士忌在不同橡木桶中萃取的特殊香氣與風味，創造出巧妙的深度與平衡。「首席」指的是負責指揮樂團各聲部表現，以及音準與調音，是協調樂團演奏的靈魂人物；噶瑪蘭「山川首席」系列第一支酒款「波特風味桶」在調酒師精選的紅寶石波特桶中過桶熟成，第二支新品「雪莉風味桶」則是過桶至特選的手工西班牙Oloroso雪莉桶中熟成，兩者皆以酒精濃度40%裝瓶。

金車集團總經理李玉鼎表示，這支雪莉風味桶威士忌酒體平衡、圓潤，亞熱帶水果與獨特的雪莉香氣，彷彿在口中演奏著優雅和諧的奏鳴曲。」 此款新品建議售價1,500元，於全台金車噶瑪蘭展售中心、酒專通路等上架販售。

此外，金車也公開調酒「Long Story Short」的酒譜，30ml噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌─雪莉風味桶、15ml噶瑪蘭琴酒、15ml義大利公雞開胃酒、15ml法式香艾酒，最後以檸檬皮裝飾。

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