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亞洲授權最高榮譽獎項受理報名

2019-08-29 14:34聯合新聞網 聯合數位文創

2019亞洲授權業卓越大獎從即日起至9月25日接受報名。歡迎所有符合資格的相關組織和企業踴躍進行申報，參與這項享譽國際的業界盛事。

亞洲授權業卓越大獎由國際授權業協會（Licensing International）主辦，是亞洲授權業界的最高獎項，旨在表彰過去一年在亞洲授權市場擁有卓越成就的授權專案及企業。所有獎項由國際評審團和業內人士實名投票產生。評選過程公平、公正，一直備受業界關注，已經成為亞洲授權領域最權威的評選盛事。

值得一提的是，為了讓更多不同背景的企業獲得表揚機會，並鼓勵更多的IP加入授權行業，今年首次設立了「年度新秀獎」，以鼓勵和表彰最近三年內才開始在亞洲授權市場露出或開展授權業務，並已取得卓越成就的企業或授權項目。

參與報名的授權項目僅限亞洲地區，可自己報名各大獎項，也可為他人申請報名。於2019亞洲授權業卓越大獎線上頁面正確填寫相關資料，並附上簡短的申請獲獎理由，即有機會進入入圍名單。各大獎項的申請截止日期為2019年9月25日，獲獎者將於明年1月6日在灣仔香港會展中心舉行的頒獎典禮上揭曉。

聯合數位文創協助 Licensing International進行在台灣的各項推廣業務及會員招募，2019下半年將陸續舉辦授權領域相關的免費論壇，並預計於2020年上半年開設專業授權課程，透過Licensing International的豐富資源及聯合數位文創的授權產業經驗，培養台灣授權專業人才，打造台灣更良善的授權環境，將世界帶進台灣，讓台灣走向國際。

2019亞洲授權業卓越大獎 立刻報名

文創香港投票

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