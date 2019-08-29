日本限時觀光巴士 輕鬆遊愛媛《神隱少女》場景

2019-08-29 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為振興日本愛媛觀光，自9月7日起，JTB將推出串連松山、道後溫泉、大洲城等知名景點的觀光巴士方案，並且僅需「日幣500元」（約新台幣150元），對於交通費用昂貴的日本旅遊來說十分划算，非常適合自由行旅客輕鬆漫遊。

本次的觀光巴士活動時間自9月7日至11月24日，上午8:10於松山市站發車，也可於大街道、道後溫泉等地上車，下午13:05抵達宇和島站，16:40再繞回松山市站。途中會於大洲駐留90分鐘，讓旅客可以自由漫步於大洲城、老街；中午也有安排自費購買午餐的用餐時間。另外也會前往宇和島米博物館、農產市集等地點。

位於肱川河畔的「大洲城」，擁有少見的木造天守，名列為日本百大名城之一，同時也被指定為國家重要文化財產。至於「道後溫泉」為日本三大古泉之一，已經有約3000年的歷史，在小說《少爺》、《神隱少女》等作品加持之下，更成為海內外觀光旅客的熱門必訪景點。至於「宇和米博物館」展示有約80種稻米標本、各式農具等稻米相關資訊，其中長達109公尺的長廊，更是日本抹布擦地比賽「Z1」的戰場，民眾也可以自費體驗抹布擦地的樂趣。