親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

人才外流「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」

陸自由派燈塔崩塌 「天則智庫」這次真要關門了

柯南迷注意！怪盜基德café來台 限定12款基德杯墊

2019-08-29 14:04聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

一身帥氣白色套裝，加上高超的魔術技法，怪盜基德在《名偵探柯南》漫畫中，是僅次柯南廣受粉絲喜愛超人氣角色。繼日前推出的電影《紺青之拳》期間限定柯南café，今年加碼推出怪盜基德café「The phantom thief KID Café」，9/1起，於台北新光三越A8館2樓登場，讓來不及朝聖柯南咖啡廳的粉絲，有機會再與帥氣破表的怪盜基德來場美食約會。

受到廣大柯南迷熱愛的「Detective Conan Café」即將於8/31落幕，緊接登場的是日本海外首家怪盜基德主題café「The phantom thief KID Café」，除了提供全新系列主題餐點，將粉絲熟悉的怪盜基德元素巧妙融入，推出口感層次豐富「怪盜基德心心相映-風味豬排飯」、「怪盜基德-滿月的挑戰」，以及各式造型甜點「夢幻雪奶莓果鬆餅」等等，現場也準備了打卡熱點，還有來自原作者「青山剛昌」今年於日本café開幕時，親筆繪製的記念圖像複製畫，以及豐富的台灣專屬限定販售的周邊商品。

另外，咖啡廳只送不賣的角色杯墊，是忠實粉絲必蒐藏的隱藏版商品，這次共有12組帥氣、可愛的怪盜基德造型，凡外帶、內用的粉絲都能獲得隨機贈送的角色杯墊乙張(發放完畢將以其他款式替代)。現場採預約優先制，更多相關資訊可上MyAnime Café官方臉書查詢。

「The phantom thief KID Café」

地點：台北市松高路12號(新光三越台北信義新天地A8館2樓)

營業時間：11：00～21：30　國定假日前夕營業至22：00

官方FB

日本海外首家怪盜基德主題café「The phantom thief KID C...
日本海外首家怪盜基德主題café「The phantom thief KID Café」9/1來台。圖／曼迪傳播提供
分享
12組帥氣、可愛的怪盜基德造型杯墊只送不賣。圖／摘自MyAnime Café官方...
12組帥氣、可愛的怪盜基德造型杯墊只送不賣。圖／摘自MyAnime Café官方臉書
分享
怪盜基德主題café將販售台灣專屬限定周邊商品。圖／曼迪傳播提供
怪盜基德主題café將販售台灣專屬限定周邊商品。圖／曼迪傳播提供
分享
怪盜基德主題café全新系列餐點。圖／曼迪傳播提供
怪盜基德主題café全新系列餐點。圖／曼迪傳播提供
分享

柯南咖啡廳甜點

相關新聞

只要150元！愛媛觀光巴士限時登場　輕鬆串連「道後溫泉、大洲城」

2019-08-29 14:16

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

倪妮金色深V襯鑽表登威尼斯紅毯 幕後照曝光 網搶當西瓜

2019-08-29 13:03

傳加盟主串流求償 一芳加盟主：未接獲消息

2019-08-29 12:58

快來跟基德約會！海外首家「怪盜基德Café」9月1日進駐信義區

2019-08-29 12:50

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

「副會長」穿搭萬寶龍 圈粉力倍增

2019-08-29 00:13

關注環保 開雲集團號召32時尚品牌成立永續聯盟

2019-08-28 23:37

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

萌成這樣！迪士尼聯名彩繪機新登場 「達菲和他的朋友們」陪你飛上天

2019-08-28 22:27

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

免到日本！UNIQLO時尚風格雜誌創刊號 9月中在台登場

2019-08-28 18:19

影／踢瓶蓋賺購鞋金 台中日曜天地5萬雙零碼鞋等你搶購

2019-08-28 18:12

賈靜雯賞De Beers高級珠寶展 直呼「真的會一直想逛下去！」

2019-08-28 16:59

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

南台灣發大財！玉山銀錢進高雄，推首張百貨聯名卡

2019-08-28 15:32

喬帥獻愛心！傳奇球星喬科維奇限量版簽名文具 不收會後悔

2019-08-28 14:54

想吃燒肉懶得動手 外燴、餐廳代烤免煩惱

2019-08-28 14:44

中秋聚會大烤 頂級肉品、高檔海鮮吃香

2019-08-28 14:39

演繹當代台灣思潮 「TAIWAN NEW WAVE」9月18日法國巴黎展出

2019-08-28 14:01

人氣包款隨你塗鴉 BALENCIAGA特選包訂製服務即將登場

2019-08-28 13:14

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

「藍瓶咖啡」就靠這個！掌握這個關鍵，下個「藍瓶」就是你！

2019-08-28 11:58

觀察、創作、遊戲、接軌未來 – 「巴黎龐畢度兒童工作坊」台灣登場！

2019-08-28 11:46

快抽限量YOSISTAMP扭蛋！藏壽司三峽店9月3日試營運 打卡享9折

2019-08-28 11:34

聯名不再是噱頭 藝術家加持精品 淡化奢侈感

2019-08-28 00:20

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

李曉涵穿背心連身褲顯腿長 BRUNELLO CUCINELLI男裝女穿真帥氣

2019-08-27 19:09

月餅放一邊！ 今年就吃這三家「中秋限定」生乳捲

2019-08-27 18:51

酷鳥推早鳥票 台北曼谷來回含稅3,500元起

2019-08-27 17:34

影╱與中華郵政合作 PChome購物滿290元免費配送i郵箱

2019-08-27 16:29

每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38
看更多

熱門文章

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

他請喪假被要求「改期」 公司辯稱：沒違反規定

2019-08-28 14:24

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

林佳龍火大指正觀光局 黃暐瀚：拚觀光也適用9字訣

2019-08-28 14:40

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

【我見我思】遊俠／當繁花落盡時

2019-08-29 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／早戀練不練

2019-08-29 06:00

【子女心情】怡人／我出題你作答

2019-08-29 06:00

林佳龍下令接受俄插畫家美意 承認有疏失一定要改正

2019-08-28 15:35

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

大專以上畢業生去年均薪 金融保險業43K最高

2019-08-29 00:30

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

影／石虎變花豹！集集列車風暴交長急滅火：從爭議變喜劇

2019-08-28 18:01

37歲宋慧喬看起來年輕10歲 居然靠「人蔘」保養眼睛

2019-08-28 21:08

BV全球缺貨的Pouch包 秋冬「金屬羊皮」款更勸敗

2019-08-28 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top