柯南迷注意！怪盜基德café來台 限定12款基德杯墊

2019-08-29 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一身帥氣白色套裝，加上高超的魔術技法，怪盜基德在《名偵探柯南》漫畫中，是僅次柯南廣受粉絲喜愛超人氣角色。繼日前推出的電影《紺青之拳》期間限定柯南café，今年加碼推出怪盜基德café「The phantom thief KID Café」，9/1起，於台北新光三越A8館2樓登場，讓來不及朝聖柯南咖啡廳的粉絲，有機會再與帥氣破表的怪盜基德來場美食約會。

受到廣大柯南迷熱愛的「Detective Conan Café」即將於8/31落幕，緊接登場的是日本海外首家怪盜基德主題café「The phantom thief KID Café」，除了提供全新系列主題餐點，將粉絲熟悉的怪盜基德元素巧妙融入，推出口感層次豐富「怪盜基德心心相映-風味豬排飯」、「怪盜基德-滿月的挑戰」，以及各式造型甜點「夢幻雪奶莓果鬆餅」等等，現場也準備了打卡熱點，還有來自原作者「青山剛昌」今年於日本café開幕時，親筆繪製的記念圖像複製畫，以及豐富的台灣專屬限定販售的周邊商品。

另外，咖啡廳只送不賣的角色杯墊，是忠實粉絲必蒐藏的隱藏版商品，這次共有12組帥氣、可愛的怪盜基德造型，凡外帶、內用的粉絲都能獲得隨機贈送的角色杯墊乙張(發放完畢將以其他款式替代)。現場採預約優先制，更多相關資訊可上MyAnime Café官方臉書查詢。

「The phantom thief KID Café」

地點：台北市松高路12號(新光三越台北信義新天地A8館2樓)

營業時間：11：00～21：30 國定假日前夕營業至22：00

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