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超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2019威尼斯影展開跑，按慣例先迎接Franca Sozzani Award登場，今年得主是64歲傳奇超模伊曼阿布杜爾馬吉德（Iman Abdulmajid），她以一身紫色Valentino訂製禮服現身，極具戲劇性的造型非常搶鏡之餘，也恰到好處第呈現出Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli致力探套的多元文化之美。

Franca Sozzani Award是為了紀念在2016年底過世的義大利版Vogue總編輯Franca Sozzani所舉辦的獎項，主旨在讚揚對藝術有所貢獻的人士，前兩屆得獎者為茱莉安摩爾、莎瑪海耶克。本屆得主伊曼阿布杜爾馬吉德，出生於索馬利亞，活躍於七、八○年代，是第一位走上高級時裝伸展台的有色人種代表，更是Yves Saint Laurent的「非洲皇后」靈感謬思，2010年獲頒CFDA終身成就獎。除了風光的時尚經歷，伊曼還演出過麥可傑克森的MV，在當中扮演美艷動人的埃及豔后，讓人留下深刻印象。而她另一個最廣為人知的身分，則是傳奇歌手大衛鮑伊的妻子。

作為最早的黑人模特兒之一，伊曼的出現無疑喚醒大眾跳脫白人至上的審美觀念，而她本身也致力於平權議題，更在1994年創辦IMAN Cosmetics，開發適合各種膚色的產品，這些背景剛好與Valentino近期極力強調的多元文化相呼應，也難怪近日連穿了兩套Valentino高訂系列禮服都能如此耀眼美麗。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli致力於探討所謂「時裝的包容性」，他曾提出「如果攝影師Cecil Beaton拍的那張Charles James主題經典照片中有黑人女性的存在會是什麼樣子」的疑問。在今年春夏訂製發表會上，他在65個模特兒當中就任用了45黑人模特兒，由黑珍珠超模娜歐蜜坎貝爾領軍，讓人見識到氣勢萬千的一場精彩大秀。而秋冬高訂系列中，Pierpaolo Piccioli除了繼續任用了許多黑人模特兒之外，也在設計上強調多元文化的藝術底蘊，更找來75歲的Lauren Hutton、52歲的Cecilia Chancellor等跨世代的女性走秀，徹底實現多樣化與包容性。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli致力於探討所謂「時...
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli致力於探討所謂「時裝的包容性」，讓黑人模特兒成為傳統以白人為主角的高訂發表焦點。圖／Valentino提供
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Valentino秋冬高級訂製系列。圖／Valentino提供
Valentino秋冬高級訂製系列。圖／Valentino提供
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Franca Sozzani Award今年得主是傳奇超模伊曼阿布杜爾馬吉德，她...
Franca Sozzani Award今年得主是傳奇超模伊曼阿布杜爾馬吉德，她以一身紫色Valentino訂製禮服現身領獎。圖／摘自IG
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Valentino今年春夏訂製發表，65個模特兒當中就任用了45黑人模特兒，由黑...
Valentino今年春夏訂製發表，65個模特兒當中就任用了45黑人模特兒，由黑珍珠超模娜歐蜜坎貝爾領軍，讓人見識到氣勢萬千的一場精彩大秀。圖／Valentino提供
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傳奇超模伊曼阿布杜爾馬吉德在今年威尼斯影展開幕式中穿上Valentino秋冬高級...
傳奇超模伊曼阿布杜爾馬吉德在今年威尼斯影展開幕式中穿上Valentino秋冬高級訂製服。圖／Valentino提供
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Valentino秋冬高級訂製系列。圖／Valentino提供
Valentino秋冬高級訂製系列。圖／Valentino提供
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模特兒義大利

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