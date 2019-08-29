日本票房大好評！《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》9月27日在台上映
日本累積發行量超過百萬的人氣輕小說，首部劇場版《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》將於9/27上映。日本上映首週就達到動畫電影排行前3名好成績。日本觀眾更以『沒看原作會淚崩、已看原作更爆哭』、『哭到用了三條手帕』、『二刷更淚流不止』表達強烈的觀後感。《青春豬頭少年》故事以「思春期症候群」貫穿劇情主軸，融合青春校園戀愛與科幻，故事內容揪心且角色情感豐富，讓觀眾能隨著劇情發展與角色產生強烈的共鳴。劇場版《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》講述主角與初戀、女友間糾結的三角關係，更堪稱是最虐心的故事。
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劇情簡介
劇場版《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》故事延續於去年10月開播之改編原作第一彈～第五彈的TV動畫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》的後續故事，住在擁有美麗天空及海景小鎮的高中二年級生「梓川咲太」，與學姊戀人「櫻島麻衣」一同過著甜蜜生活，但某天初戀對象「牧之原翔子」出現後突然發生了劇變。不知原因為何，同時出現「國中生」與「大人」的翔子，被這兩人一搞，與麻衣的關係也開始變得混亂，此時，咲太得知「中學生翔子」其實患有重疾，而沉在咲太內心的傷痛也漸漸浮現…將揭曉「大人翔子」與「國中生翔子」的祕密。
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