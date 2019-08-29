快來跟基德約會！海外首家「怪盜基德Café」9月1日進駐信義區

2019-08-29 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



柯南迷準備來跟怪盜基德約會了！繼期間限定「柯南主題咖啡廳」於8/31快閃結束後，緊接登場的是海外首家「怪盜基德Café」，9/1於新光三越台北信義新天地A8 2樓開幕，將推出怪盜基德主題餐、造型甜點、繽紛冷飲，還有日本買不到，只在台灣怪盜基德咖啡才買得到的限定周邊。

「柯南主題咖啡廳」在新光三越信義A8推出後，每天排隊人潮從開店到打烊不間斷，排隊人龍也成為A8空橋的特殊景觀。繼人氣王柯南後，緊接著換與柯南有著亦敵亦友微妙關係的怪盜基德登場，推出以怪盜基德為名的「The phantom thief KID Café 2019 」，現場還有來自原作者青山剛昌今年於日本café開幕時所親筆繪製的記念圖像複製畫。

除了有一系列的基德主題佈置外，每道餐點都將怪盜元素巧妙融入其中，包括「怪盜基德心心相映風味豬排飯」、「怪盜基德滿月的挑戰」、造型甜點「夢幻雪奶莓果鬆餅」、以及繽紛甜品「心有所屬撩心奶蓋奶茶」、「月下幻影百匯」、「雪羽藍莓小圓蛋糕」等，肯定可以讓基德迷拍照拍得相當過癮。

「The phantom thief KID Café 2019 」

地點：新光三越台北信義新天地A8館2樓