金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



就在下個月初，被稱為「行動荷爾蒙」化身的韓國男星金材昱即將首次來台擔任活動嘉賓，在此之前英國男裝品牌dunhill先曝光了由他拍攝的冬季時尚大片。穿上冬裝的「金館長」在巴黎景色的烘托下，帥氣程度加倍，令粉絲們都要暴動了，大呼「怎麼有那麼完美的男人」。

韓國男星金材昱因為演出「她的私生活」中美術館館長一角，再度被觀眾熟悉，在台、韓兩地的人氣扶搖直上，還被暱稱為「金館長」。而金材昱在下月將受品牌的邀請，獻出他的寶島處女行，消息一出便讓他的粉絲們驚喜不已，據了解還有不少人還想方設法的要尋不同管道參與品牌活動，就是為了想見他一面，可說是目前人氣最高的韓國男星之一。所幸，英國男裝品牌dunhill先在此刻曝光了由金材昱拍攝的秋冬時尚大片，雖然只能隔著螢幕看自己的偶像耍帥，但足以暫時慰藉無法親眼見到的心情。