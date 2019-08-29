金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦
就在下個月初，被稱為「行動荷爾蒙」化身的韓國男星金材昱即將首次來台擔任活動嘉賓，在此之前英國男裝品牌dunhill先曝光了由他拍攝的冬季時尚大片。穿上冬裝的「金館長」在巴黎景色的烘托下，帥氣程度加倍，令粉絲們都要暴動了，大呼「怎麼有那麼完美的男人」。
韓國男星金材昱因為演出「她的私生活」中美術館館長一角，再度被觀眾熟悉，在台、韓兩地的人氣扶搖直上，還被暱稱為「金館長」。而金材昱在下月將受品牌的邀請，獻出他的寶島處女行，消息一出便讓他的粉絲們驚喜不已，據了解還有不少人還想方設法的要尋不同管道參與品牌活動，就是為了想見他一面，可說是目前人氣最高的韓國男星之一。所幸，英國男裝品牌dunhill先在此刻曝光了由金材昱拍攝的秋冬時尚大片，雖然只能隔著螢幕看自己的偶像耍帥，但足以暫時慰藉無法親眼見到的心情。
這系列時尚大片，是今年6月巴黎男裝周期間，dunhill以看秀嘉賓的身份邀請金材昱前往，並在停留當地時，所拍攝的影像。當時正值歐洲熱浪，巴黎氣溫動輒逼近40度的高溫下，金材昱仍面不改色的穿上厚重冬裝，而且場景還選在幾處巴黎著名的街景來完成，難受程度可想而知，但他仍敬業的拍完多禎帥照。本來就十分高挑的金材昱演繹起包括大衣、寬褲或是Oversized毛衣單品就是不二人選，其中一套Walnut Dash迷你系列的設計，從背後拍攝來呈現特殊印花的巧思，還讓粉絲回說「真的是連背影都帥」。
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