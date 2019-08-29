從所未見！陳酒新喝 這大人味爆果香

2019-08-29 14:00 文／ 鄭嘉蕙



陳酒也能很潮？多點想像、創新思維是當代不少商品搶手的高招，原本就相當受到歡迎的2015年灌裝「58金高千日醇」掀起一股陳酒新喝的潮流，把醇化三年的陳酒凍著喝，意外地溫柔順口、入喉之後奔放出多重層次的果香氣息。無論是搭配各式美食或是親友團聚時分，陳酒老友激盪出新奇喝法，讓人忍不住大讚，對！這就是夏天限定的大人味！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／黑松 提供 分享 facebook

不少人一聽到把58金高千日醇這瓶陳酒凍著喝，便會好奇：「會不會結凍？」「硬梆梆地怎麼喝？」黑人問號滿天飛……。原來，酒精的冰點低，把超過50度的58金高放進冷凍庫裡不但不會結冰，透明的酒液反而會因為溫度降低變得濃稠，天啊，-18°C的口感竟然散發出自然的水果香甜，閉上眼睛深深品啜，讓清甜入喉、果韻綻放，味蕾滿足了，心情更是好放鬆，身心都被療癒。

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究竟把2015年灌裝「58金高千日醇」放進冷凍庫，會釋放何種魔力？就是因為冰凍後將醇化三年陳酒蘊藏的果韻交相釋出，凍成細稠綿密的口感，那果香在嘴裡非常耐人尋味，想想，這是荔枝、蜜梨、蓮霧、櫻桃、李子、蘋果、還是葡萄？抑或是帶有檀香、肉桂味、蜂蜜，當你正在尋找記憶中符合的芬芳果味是幾分甜？那燥熱已經從身體驅逐出境，自然甜的舒暢就是58金高千日醇陳酒凍飲獨特且另類的魅力。

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有趣的是，金門高粱給不少人的印象是濃冽厚實，但是陳放三年的「千日醇」陳酒在凍飲後，透過低溫把酒精濃度柔化了，酒精味不再嗆辣刺鼻，陳香醬味依舊，還多了果甜芳香，連平常只敢小酌的老饕都不僅愛上這股「甜」高粱的清新風味，無論是親友相聚、閨蜜小酌，放鬆之餘還充滿品味樂趣。

靜心品味2015年灌裝「58金高千日醇」陳酒凍飲，小口細品很能讓人心情沉靜下來，窗外蟬聲鳴嚮，卻能擁有一股老神在在的平靜。心靈的淡定讓人隨之身體降溫，外頭的煩躁、酷熱、紛擾……一一拋諸九霄雲外。2015年灌裝「58金高千日醇」，現正於全聯與菸酒專賣店限定發售、全家便利商店火熱預購中! 燠熱的午後敬自己一杯陳酒凍飲，這個夏季「凍」力更勝原力、醇凍消除酷暑。口中綻放陳香、心中鬱熱消散，芳香凍飲致一季清爽。

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