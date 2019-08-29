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滑雪度假夯 日本雪場自由行3.7萬

2019-08-29 12:02聯合報 記者董俞佳╱即時報導

天氣還很熱，不過，如果想要出國滑雪，現在就要開始規畫。易遊網表示，這一兩年來出國滑雪的旅客增多，許多日本滑雪場深受歡迎，且許多雪場都離機場不遠，車程一到兩個小時之內可以到達，滑雪度假5天3萬7900元起。

易遊網指出，日本五大雪場分別是位在日本東北的安比高原、雫石、藏王溫泉、磐梯山，以及位在日本北陸的勝山雪場，都距離最近幾場1到2個小時左右時間。

其中，安比高原是東北第二大雪場，雪道平均長度是日本之冠，雫石是前世界盃滑雪競賽地，藏王溫泉則是日本東北面積最大的滑雪場，還有樹冰奇觀，勝山則是北陸和西日本地區規模最大的滑雪場，設備齊全，適合闔家同遊。

易遊網表示，迎接今冬滑雪旅遊需求，日本滑雪度假今天起正式開賣，滑雪營5天含稅4萬2900元起，自由行5天含稅3萬7900元起，並直飛離各大雪場最近的機場，旅客可省下1-1.5倍的路程時間。另外，滑雪指導由中華民國滑雪協會認證教練採6至8人小班指導教學，9月底前預購，還可享早鳥優惠3000元。

此外，易遊網這次邀請喜愛滑雪的旅遊節目主持人賴俊龍Jason，於10月19日舉辦滑雪初心者講座，除了分享滑雪經驗之外，還有如何選擇滑雪板、配備要怎麼挑、滑雪必知注意事項等等，將在講座中將一一為大家解惑。有興趣的民眾可上網報名

出國滑雪的旅客增多，許多日本滑雪場深受歡迎。圖／易遊網提供
出國滑雪的旅客增多，許多日本滑雪場深受歡迎。圖／易遊網提供
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日本五大雪場。圖／易遊網提供
日本五大雪場。圖／易遊網提供
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易遊網機場溫泉

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