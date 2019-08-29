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林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49聯合報 記者曾智緯╱即時報導

林志玲在今年無預警閃婚日本「放浪兄弟」成員AKIRA讓許多粉絲及媒體都驚訝，共同發表的聲明，更能讓人感受他們決心攜手共度白髮，因此多是送上祝福。而且「志玲姊姊」在婚後仍工作滿檔，頻頻放送美照，讓粉絲們依舊能為她美麗而驚歎。

日前，林志玲就透過工作室在社群平台上張貼出數張她參與錄製綜藝節目後的花絮美照，她身穿Marchesa單肩式粉色雪紡禮服，搭配TASAKI耳環及戒指，在鏡頭前擺出各種招牌動作，既美麗又夢幻，讓網友驚呼「根本是仙女下凡」。柔美的禮服線條加上TASAKI耳環、戒指略帶搖滾風格的設計，讓整體造型得到了平衡，華美之間仍保有個性。而且林志玲向來都以暖心著稱，因此她依舊藉美照來勉勵粉絲「無論順境逆境都要心存感恩，用一顆柔軟的心包容世界~柔軟的心最有力量」。

而在實境秀節目「中餐廳」有著亮眼表現的金馬影后秦海璐，近期參與活動時，則身穿白色洋裝搭了寶格麗（BVLGARI）的Fiorever系列戒指與耳環亮相，展現她的知性美。秦海璐以白色連身洋裝搭配浪漫捲髮，搭配明黄色高跟鞋精，還加上了腰帶巧妙的修飾身材比例，魅力十足，讓人難以想像，她早是為人母了。

林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「...
林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「根本仙女下凡」。圖／摘自微博
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金馬影后秦海璐，身穿白色洋裝搭了寶格麗（BVLGARI）的Fiorever系列戒...
金馬影后秦海璐，身穿白色洋裝搭了寶格麗（BVLGARI）的Fiorever系列戒指與耳環亮相，展現她的知性美。圖／摘自微博
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寶格麗Fiorever系列白K金鏤空鑽石戒指，約18萬6,000元。圖／BVLG...
寶格麗Fiorever系列白K金鏤空鑽石戒指，約18萬6,000元。圖／BVLGARI提供
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林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「...
林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「根本仙女下凡」。圖／摘自微博
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林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「...
林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「根本仙女下凡」。圖／摘自微博
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林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「...
林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「根本仙女下凡」。圖／摘自微博
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林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「...
林志玲身穿粉色雪紡洋裝，搭配TASAKI耳環及戒指，美麗程度不減，還讓網友驚呼「根本仙女下凡」。圖／摘自微博
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