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專家分析：版畫四處散布 是讓畢卡索成名原因之一

2019-08-29 11:03聯合報 記者何定照╱即時報導

史博館庫房「海報」竟藏畢卡索版畫真跡，台師大國際版畫中心總監鐘有輝表示，版畫在1963年後才有版數紀錄的制度，史博館收藏的這四張畢卡索版畫因都在1963年前製作，雖然沒有版數記載，但仍可視為「原作」。

鐘有輝說，畢卡索初做版畫時，看到版畫印出來是畫時的「反面」，非常驚喜，此後就大作版畫，估計作品總量有數萬張。雖然版畫因一次可印多張，不像油畫等只有一張，但若將多張版畫價格總計，可能不輸單張油畫。

鐘有輝表示，版畫還有個優點是能一印多張，因價格較便宜，卻仍是藝術家作品，能便利藝術流通。他說，畢卡索現在為何如此知名，也和他版畫到處散布有關，日本甚至有畢卡索版畫美術館。

史博館所藏畢卡索這四張版畫，《青年圈》被用於1962年芬蘭赫爾辛基「第八屆青年與學生為和平及友誼世界節慶」（Eighth World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship）明信片，畫面將象徵和平的鴿子放中央，周遭圍繞色彩鮮豔的人物攜手跳舞，傳達和平、喜悅意念。

《鴿子與太陽》是畢卡索為1962年7月在莫斯科舉行的「世界裁軍大會」（World Congress for General Disarmament）廣告宣傳所做。畫面中作為和平象徵的鴿子展翅飛翔，展現出勝過下方象徵戰亂的姿態，寓意和平終究到來。《母與子》則展現畢卡索細膩的情感。

《鴿子與太陽》是畢卡索1949年為巴黎第一屆國際和平會議（World Congress of Peace）所作，畫面以一隻傳統、寫實的鴿子，宣揚世界和平的理念。

畢卡索為1962年7月在莫斯科舉行的「世界裁軍大會」所繪石版畫《鴿子與太陽》。圖...
畢卡索為1962年7月在莫斯科舉行的「世界裁軍大會」所繪石版畫《鴿子與太陽》。圖／史博館提供
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畢卡索史博館青年

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