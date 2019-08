專家分析:版畫四處散布 是讓畢卡索成名原因之一

2019-08-29 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



史博館庫房「海報」竟藏畢卡索版畫真跡,台師大國際版畫中心總監鐘有輝表示,版畫在1963年後才有版數紀錄的制度,史博館收藏的這四張畢卡索版畫因都在1963年前製作,雖然沒有版數記載,但仍可視為「原作」。

鐘有輝說,畢卡索初做版畫時,看到版畫印出來是畫時的「反面」,非常驚喜,此後就大作版畫,估計作品總量有數萬張。雖然版畫因一次可印多張,不像油畫等只有一張,但若將多張版畫價格總計,可能不輸單張油畫。

鐘有輝表示,版畫還有個優點是能一印多張,因價格較便宜,卻仍是藝術家作品,能便利藝術流通。他說,畢卡索現在為何如此知名,也和他版畫到處散布有關,日本甚至有畢卡索版畫美術館。

史博館所藏畢卡索這四張版畫,《青年圈》被用於1962年芬蘭赫爾辛基「第八屆青年與學生為和平及友誼世界節慶」(Eighth World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship)明信片,畫面將象徵和平的鴿子放中央,周遭圍繞色彩鮮豔的人物攜手跳舞,傳達和平、喜悅意念。

《鴿子與太陽》是畢卡索為1962年7月在莫斯科舉行的「世界裁軍大會」(World Congress for General Disarmament)廣告宣傳所做。畫面中作為和平象徵的鴿子展翅飛翔,展現出勝過下方象徵戰亂的姿態,寓意和平終究到來。《母與子》則展現畢卡索細膩的情感。