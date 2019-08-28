女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自新加坡、第一間針對女性打造的「美滋鍋」，全台首店預計將於9月17日正式進駐台北att 4 fun，並於8月30日開始試營運。為慶祝開幕，自9月17日至9月30日期間，每桌只要有一名18歲以上的女性顧客，食材最多可享5～9折折扣。另外開幕期間還有髮型師Miyake坐鎮，吃鍋就有機會免費獲得美髮造型。

美滋鍋自2014年於新加坡創立，目前在馬來西亞、香港等地已有12間分店。台灣首店共計有270坪，席設360個座位，其中包括24人座的貴賓包廂，營業時間為中午11點至清晨6點。店內空間藉由雲朵、星光、玫瑰、花卉等元素，營造出夢幻的粉紅色氛圍，大片的落地窗環境也營造出明亮的自然感，甚至還有宛若棉花糖一般的「兒童遊樂場」，讓媽媽們也可以輕鬆用餐。所有的火鍋檯也均設有排煙口，減少顧客身上的火鍋味。

湯底部份，有包括熬煮8小時而成的「膠原蛋白養顏美容鍋」、多種香料調製的「滋補養生香辣鍋」等招牌口味，另外還有清涼解熱雪耳椰子鍋、養生藥膳醉雞鍋、健康松茸野菇鍋、維他命C蕃茄玉米鍋等多種選擇。單鍋400元起，鴛鴦鍋單款則為300元起。另外店內的調味料也有高達24種，從醬油、沙茶醬等基本款，一直到炸蒜茸、韭菜花醬、腐乳皆有，讓客人調製專屬的佐鍋滋味。

美滋鍋採單點計價，菜單共有約220款選擇，其中以招牌響鈴、自製魚豆腐、酥炸魚皮、軟骨爽肉丸、魚子蝦滑為5大人氣商品，售價120元～360元。另外為打造台灣分店的獨特性，店內還有宜蘭櫻桃鴨胸肉、澎湖淡菜、岡山羊肚等等台灣特色食材，另也有日本A5和牛、波士頓龍蝦、西班牙伊比利豬、野生紅鰷石斑魚等饕客級食材。