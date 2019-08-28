限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



農曆七月即將結束，眼看鬼門要關了，但六福村主題遊樂園為了即將到來的萬聖節，即日起限額100名的「猛鬼團隊」開徵，只要敢秀、愛熱鬧、充滿創意、有千奇百怪嚇人鬼點子的「鬼王」，在9/23至11/03工作期間，畫上血淋淋、恐怖指數破表的鬼妝穿梭園區，工作內容就是要把遊客嚇得「吱吱叫」。

徵的是鬼！六福村下半年度最恐怖又最有趣的打工開徵，猛鬼團隊不只能一邊當鬼王還能暢玩遊樂設施，從白天惡靈狂歡派對到夜晚最恐怖的萬聖遊行惡靈夜驚魂，整個園區都是鬼王舞台。戲劇系、表演科系學生將優先錄取，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試，擁有其他特殊專長如體操、特技更是加分條件。