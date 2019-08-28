搬家打包也能當時尚咖！IKEA「OMBYTE限量系列」讓你用完捨不得丟

2019-08-28 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎接開學季，不僅許多學生忙著打包、搬家，社會新鮮人們也準備搬進租屋處，但誰說搬家只能有累和狼狽？IKEA推出OMBYTE限量系列，包含提袋、包裝箱、收納盒、推車、膠帶、LED多用途燈等共26個品項，方便輕鬆打包、順利歸位，採用鮮豔色彩搭配大麥町花紋、豹紋、迷彩等多種充滿活力的圖案，就算搬完家之後暫時不想拆箱，放在角落也能當裝飾，或是擺放在室內當成收納空間或茶几。

在搬家過程中，最煩人的就是裝箱和拆箱，IKEA創意領導James Futcher說「OMBYTE系列不僅能方便搬家，也能為搬家增添樂趣，所以我們為搬家用品樸素的外觀加上豐富的顏色、圖案及風格，就算沒有要搬家還是可以輕鬆帶回家」。

IKEA OMBYTE限量系列的4款多彩收納箱可堆疊使用，堅固耐用且兩邊有把手方便抬起，不用時也可摺疊收起來重複使用；OMBYTE系列的網籃同樣可堆疊，內容物一目了然、輕鬆拿取，還能搬進新家當櫃子使用；附輪腳收納櫃由兩個箱子組成，方便移動也能隨需求彈性搭配，移開上方的箱子還能當做茶几；外型美觀的電鍍附蓋收納盒適合保護細緻的物品，色彩大膽的膠帶和搬運毯也能保護家具，膠帶還能與OMBYTE系列其他產品互相搭配，創造出全新的圖案。