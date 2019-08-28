37歲宋慧喬看起來年輕十歲秘密曝光！居然靠「人蔘」保養眼睛？

2019-08-28 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



37歲宋慧喬向來被稱為童顏美女，但她能夠維持看起來比實際年齡年輕10歲的秘密，原來就是靠「眼睛」。因為女人最能看出年齡的地方，就是眼周，如果有著乾燥的眼周，就會就會出現許多的乾紋、細紋等各種可怕的紋路。

現在許多女人，都會想到基本的眼周保養，但有關注到自己的顴骨上方、眉頭、眉毛、眼袋、眼角嗎？這些細微的地方，是大家最容易忽略的。韓頂級美妝品牌 Sulwhasoo雪花秀，花費半世紀研究人蔘，找到人蔘中的菁華萃取，新推出全效型眼膜「滋陰生人蔘精華亮眼膜」，讓女人完全看不出年齡，代言人宋慧喬也是愛用者，難怪看起來完全童齡。

雪花秀的全效型「滋陰生人蔘精華亮眼膜」，以眼罩式的型態，幫助解決這些細微的變化及老化問題。全眼周的包覆，全方位呵護眼周脆弱肌膚，打造緊緻亮眼眸。

滋陰生人蔘精華亮眼膜，創新結合GORE-TEX材質與醫美級水凝膠材質，更透氣更滲透，讓保濕、抗老擁有雙倍的力道，內含有珍稀抗老成分「人蔘皂苷Compound K」與「人蔘凝露」，改善眼周老化現象，讓雙眼看起來更年輕。

與人交談時，最容易關注的一是眼睛、二是嘴巴，也是讓人看起來年輕與否的成敗之地，眼周需要保養，嘴唇看起來滋潤飽滿，更是年輕的象徵。

Sulwhasoo雪花秀也推出肌本保濕潤唇膜、肌本修護潤唇膜，幫妳24小時不間斷的滋潤。白天建議使用肌本保濕潤唇膜，以「川芎露水」、「神經醯胺」與「蜜棗精萃」的潤澤保濕能量，加強一整天在外乾燥的嘴唇。