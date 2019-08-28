淨膚＋保濕＋抗老一瓶完成 蘭蔻首創「超緊顏白金煥亮雪露」，跟韓妞一樣有Baby肌

2019-08-28 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多台灣女性，到南韓去玩，都會羨慕南韓女人都有baby般的肌膚，而且看起來煥發年輕淨白光采的好膚質，讓台灣女人大呼好想要！但想要Baby般的膚質，不只要做到防禦肌膚的外在傷害，對於老化現象更要細心呵護，使用保養品上更是講究。蘭蔻新推出的「超緊顏5D抗皺系列」，幫女人簡單解決所有煩惱。

蘭蔻從南韓當紅的淨膚專業「雪露保養」中找到靈感，雪露保養就是去除皮膚的老廢角質時，又能同時保濕與鎮靜，讓保養馬上有成效。因此蘭蔻推出美妝界第一瓶雪露「超緊顏白金煥亮雪露」。

蘭蔻超緊顏白金煥亮雪露有「雙層質地」，上層是抗老緊緻保濕層，有著獨創「太空抗引力超效科技」，是明星產品「青春霜」的液態版。下層是溫和淨膚嫩白層，結合「玫瑰水精萃」，並添加了「水楊酸衍生物」幫助代謝老廢角質。

使用前，先搖均勻，然後倒在化妝棉上，再擦上臉部，還能針對角質容易堆積的鼻翼、暗沈處加強，馬上能感受淨膚的效果，但同時保濕潤澤。整體質地輕盈好吸收，幫助讓肌膚更緊緻、彈潤，改善肌膚暗沉、泛紅。

而且雪露適合各種膚質使用，在正式上保養前，先用雪露，，可以讓後續保養更充分與充足。

另外，蘭蔻也新推出「超緊顏白金青春輕乳液」，為清爽質地的乳液，擺脫強力保濕需要乳霜的新觀念。超緊顏白金青春輕乳液運用了太空抗引力超效科技萃取樹蕨、鳥苷精華、法國亞麻水解萃取，可以改善肌膚的暗沈、細紋，讓黯淡無光的肌膚說掰掰。