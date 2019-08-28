韓國也買不到！ETUDE HOUSE「迪士尼Daisy Duck」聯名彩妝每一款都超萌必收

2019-08-28 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



繼今年初的粉紅小豬Piglet系列之後，ETUDE HOUSE再度與迪士尼攜手推出最萌聯名彩妝系列，這次由迪士尼家族中的時尚專家「Daisy Duck黛絲」當主角，搭配俏皮的粉、紫色系包裝與立體的蝴蝶結，將她最喜歡的寶石配件幻化為閃亮亮的彩妝品，從飾底乳、蜜粉、眼彩、唇釉、腮紅到刷具全都有。特別的是，ETUDE HOUSE X Daisy Duck聯名彩妝系列僅有在台灣、大陸、香港、新加坡開賣，連韓國當地也買不到，9月13日起於全台門市上市，9月4日於ETUDE HOUSE蝦皮旗艦館、9月11日於ETUDE HOUSE momo購物網旗艦館各有部分商品搶先販售。

2019年初ETUDE HOUSE X Disney Piglet聯名彩妝系列買氣極旺，尤其刷具更是上是一周就賣到缺貨，這次ETUDE HOUSE X Daisy Duck聯名彩妝系列的備貨量增加1.5倍，讓粉絲一次購足，同時也與韓國美妝達人PONY合作．讓PONY戴上超大蝴蝶結化身為黛絲拍攝超萌形象照。

ETUDE HOUSE X Daisy Duck玩轉色彩迷你眼彩盤為6色眼影，囊括時下流行的酒紅色調與珊瑚色調，一盤集結珠光色、亮片色；共推出8色的珠光閃閃眼影蜜為水潤質地，為眼妝增添閃爍光澤，就連瓶蓋的立體蝴蝶結都撒上亮粉，主打色為火星色的「BE102你是我的起絲」、木星色的「BE103每天絲念你」；另外還有2色的絕對出色終極防暈眼線液筆、2色的睫對出色極限萌翹搶眼睫毛膏。

共5色的輕潤慕斯唇釉輕抹一層就能感受亮眼的絲綢水感，瓶蓋也採用立體蝴蝶結裝飾，其中「OR201老絲想起你」是帶有裸色元素的蜜桃乾橙色，「RD301黛給你自信」是韓劇《德魯納酒店》的張滿月社長色，「BE101俏麗的黛絲」是玫瑰馬卡龍色；包裝超可愛的甜心頰攻柔焦腮紅餅是粉絲必收款，可妝點柔焦微霧感的好氣色雙頰，共有粉紅、裸光橘粉、微醺珊瑚、淺珊瑚紅、薰衣草色等5色；好理油隨身清爽控油蜜粉、好理油隨身清爽微光蜜粉則分別採用唐老鴨、黛絲的情侶檔外型設計。