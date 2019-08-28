外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



美食外送平台UberEats因更改獎勵機制，引發外送員不滿，今天有部分外送員串連罷工，明天預料會有更大規模的罷工行動。UberEats今天發出聲明稿表示，正在了解部分外送員的意見，也鼓勵他們主動表示意見，將針對個別問題進行了解與說明。

UberEats外送員近日在各大臉書社團及LINE群串連「罷工」，由於UberEats外送員沒有工會或固定窗口，也無統一發起人，有些群組今天就響應罷工，大部分群組則訂於明天中午尖峰用餐時間罷工，甚至有外送員揚言罷工到後天。全台外送員宛如大打「游擊戰」，聲稱要讓UberEATS「感到痛」，保障外送員權益。

UberEats表示，平台提供一個彈性的接案方式，讓合作的汽車貨運業者旗下的合作外送員依照可運用的時間隨時上線和下線接單，目前平台持續正常營運。新推出的獎勵機制依照平台的供、需情況，為不同接單習慣的外送員設計出的個人化的獎勵方案，但是不影響基本的接單車資計算。