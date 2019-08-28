免到日本！UNIQLO時尚風格雜誌創刊號 9月信義商圈新門市首發

2019-08-28 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日本平價時尚龍頭UNIQLO繼統一時代百貨門市後，即將再度插旗台北信義區，全台第70號店將於9月進駐信義商圈的ATT 4 FUN，品牌打造三層樓共500坪的大店，並強打結合在地文創力量，找來台灣設計師聶永真、誠品書店及捷安特等合作，同時，據了解，UNIQLO日前推出的免費時尚雜誌《LifeWear》，也將在此門市首發，讓不少品牌粉絲相當期待。

美國快時尚Forever21撤台後，原本在ATT 4 FUN的店址即傳出由UNIQLO接手，這個涵蓋地下一樓及1、2樓的營業空間，在經過近一年醞釀規畫後，品牌日前終於宣布，新門市將於9月20日正式開幕。

業者表示，ATT 4 FUN信義店除了提供最齊全的服裝系列以外，也找來台灣知名設計師聶永真聯名設計贈禮，還有全台首創的UT光廊，以及知名插畫家與UT Me的訂製服務，同時更攜手誠品好書推薦、捷安特及TOOLS to LIVEBY禮拜文房具等在地知名品牌，打造專屬文創流行基地。