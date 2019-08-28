台灣貴客打包Chaumet頂級珠寶系列不手軟！豪氣為品牌貢獻破表業績

2019-08-28 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年法國高級珠寶品牌Chaumet選在摩納哥曝光全新的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列，當時還邀請了劉亦菲、宋慧喬等人演繹，讓人格外注目。而在發表會後，不到兩個月這系列作品就來到台北展出，成為海外第一站，足見台灣藏家的實力。

從即日起至9月20日為止，總價約6億元共34件的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列，將在Chaumet的專賣店巡迴展出，長達近1個月的展示時間，就知道台灣市場對於品牌的重要性。而且首波抵台只來了部分的創作，預計於9月初還會曝光其中子系列Les Couleurs du Ciel的作品，因此喜愛高級珠寶的消費者，將不可錯過這次展覽。

今年Chaumet以蒼穹為主題，把天空的自然現象和各種意象，結合經典名畫，啟發出四大系列9個子主題的Les Ciels de Chaumet頂級系列珠寶。Chaumet透過鑽石、寶石捕捉轉瞬即逝的美，淋漓盡致地展現天空的景色和時間的流逝。像是宋慧喬曾配戴Les Fulgurances du Ciel系列的Passages 18K白金項鍊，也在此次展出之列，呈現彗星劃過天際的現象，還與梵谷的「Wheatfield with Crows」畫作連結。項鍊主體，為42顆花式切割的莫三比克帕拉依巴碧璽，難能可貴的是以藍、青與紫色調的寶石構成，呼應了夜晚到來的片刻。