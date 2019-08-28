超級藏家出手了！蘇富比「慧眼藏家的珍酩窖藏」

2019-08-28 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香港蘇富比2019年洋酒秋拍系列將由 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場於10月5日領銜登場，共逾1,100 件頂級布艮地及波爾多珍酩、總估價逾1.47億元，是資深亞洲藏家耗費40年蒐集而來的珍稀佳釀。來自勃根地（Burgundy）佳釀有逾460件、逾410件來自波爾多（Bordeaux），其中包括著名的葡萄酒王者羅曼尼康帝酒莊（DRC Romanee Conti）、Leflaive 酒莊，以及多個一級酒莊的拍品。

事實上，在資訊較為不發達的過去40年間，收藏如此廣度的窖藏極為耗費心力。大部分佳釀以期酒方式購入，或直接於80年代末至2000年代間透過知名英國酒商購入。逾 460件勃根地拍品中，包括逾80件羅曼尼康帝酒莊、逾60件Leflaive酒莊的拍品，及 Dujac、de Vogüé、Ponsot、Drouhin及Clos de Tart等一系列精選。波爾多佳釀包括逾110件來自一級酒莊及右岸名莊的拍品，當中不少更為原木箱裝。此外，還有一批來自隆河谷、美國的Harlan垂直年份系列與Dominus 、義大利Sassicaia及Soldera，及德國的Egon Müller名釀 。

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