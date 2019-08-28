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超級藏家出手了！蘇富比「慧眼藏家的珍酩窖藏」

2019-08-28 17:12聯合報 記者孫曼╱即時報導

香港蘇富比2019年洋酒秋拍系列將由 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場於10月5日領銜登場，共逾1,100 件頂級布艮地及波爾多珍酩、總估價逾1.47億元，是資深亞洲藏家耗費40年蒐集而來的珍稀佳釀。來自勃根地（Burgundy）佳釀有逾460件、逾410件來自波爾多（Bordeaux），其中包括著名的葡萄酒王者羅曼尼康帝酒莊（DRC Romanee Conti）、Leflaive 酒莊，以及多個一級酒莊的拍品。

事實上，在資訊較為不發達的過去40年間，收藏如此廣度的窖藏極為耗費心力。大部分佳釀以期酒方式購入，或直接於80年代末至2000年代間透過知名英國酒商購入。逾 460件勃根地拍品中，包括逾80件羅曼尼康帝酒莊、逾60件Leflaive酒莊的拍品，及 Dujac、de Vogüé、Ponsot、Drouhin及Clos de Tart等一系列精選。波爾多佳釀包括逾110件來自一級酒莊及右岸名莊的拍品，當中不少更為原木箱裝。此外，還有一批來自隆河谷、美國的Harlan垂直年份系列與Dominus 、義大利Sassicaia及Soldera，及德國的Egon Müller名釀 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場將帶來逾410件波爾多名釀。圖／蘇富比提供
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場將帶來逾410件波爾多名釀。圖／蘇富比提供
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「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場將帶來逾410件波爾多名釀。圖／蘇富比提供
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場將帶來逾410件波爾多名釀。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比2019年洋酒秋拍 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有超過1,100 件拍...
香港蘇富比2019年洋酒秋拍 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有超過1,100 件拍品，總估價約 1.47億元起。圖／蘇富比提供
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「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場將帶來逾80件羅曼尼康帝酒莊拍品。圖／蘇富比提供
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場將帶來逾80件羅曼尼康帝酒莊拍品。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比2019年洋酒秋拍 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有超過1,100 件拍...
香港蘇富比2019年洋酒秋拍 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有超過1,100 件拍品，總估價約 1.47億元起。圖／蘇富比提供
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「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有4個不同年份的Domaine Leflaive M...
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有4個不同年份的Domaine Leflaive Montrachet上拍。圖／蘇富比提供
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「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有4個不同年份的Domaine Leflaive M...
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有4個不同年份的Domaine Leflaive Montrachet上拍。圖／蘇富比提供
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「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有1989、1990、2000三個年份的柏翠堡Pet...
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有1989、1990、2000三個年份的柏翠堡Petrus 上拍。圖／蘇富比提供
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一組三瓶原木箱裝2005年羅曼尼康帝，估價約150萬元。圖／蘇富比提供
一組三瓶原木箱裝2005年羅曼尼康帝，估價約150萬元。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比2019年洋酒秋拍 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有超過1,100 件拍...
香港蘇富比2019年洋酒秋拍 「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場共有超過1,100 件拍品，總估價約 1.47億元起。圖／蘇富比提供
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