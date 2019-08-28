賈靜雯賞De Beers高級珠寶展 直呼「真的會一直想逛下去！」

2019-08-28 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年7月中旬才在巴黎高級訂製服周期間推出的De Beers全新Portraits Of Nature高級珠寶系列，於海外的第三站來到台北。因此，De Beers還邀請了剛入圍第54屆金鐘獎最佳女主角的賈靜雯站台，演繹全新珠寶，

賈靜雯以平口黑褲裝搭配了De Beers的Greater Flamingo高級珠寶，凸顯其俐落風格，她提到這系列作品「覺得很特別，尤其是我身上配戴的都是用漸層的寶石完成」。賈靜雯覺得品牌能把大自然的元素，不管是蝴蝶、斑馬還是變色龍等等，都找到相對應的寶石或鑽石來呈現，印象深刻。她特別喜歡身上配戴的Greater Flamingo高級珠寶耳環，還直說「我現在最愛的就是粉紅色鑽石，而且這個（耳環）可以搭配褲裝或是休閒造型」。而且，在看完了整個系列珠寶後，即使早為人母的賈靜雯，還是忍不住說「真的會一直想逛下去」。

De Beers全新的Portraits Of Nature系列高級珠寶以自然為主題，歷時七年蒐集不同彩鑽、寶石，打造了5個子系列。而從即日起至9月3日為止，在De Beers台北101專賣店展出這系列共14件總價值約2億元的高級珠寶，有許多令人玩味的設計，像是此次展覽中最貴單品的Knysna Chameleon系列高級珠寶項鍊，就運用了多達6種顏色彩鑽搭配白鑽組成，同時還具有6種不同的配戴方式，實用性與收藏性兼具。Chapman’s Zebra（查普曼斑馬）系列，則是De Beers首次嘗試把鑽石與珍珠母貝材質結合，在視覺上打造出獨特的效果。

品牌透露在7月曝光這系列珠寶後，就深獲藏家、消費者的歡迎，經過巡迴後泰半獨一無二的創作都已被收藏。不僅如此，為了Portraits Of Nature系列高級珠寶首次抵台，De Beers還帶來了多款的單顆美鑽作品，包括了一枚約3.5億元的42克拉淚滴型白鑽以及經典高級珠寶設計一同展出，讓消費者大飽眼福。