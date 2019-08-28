親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

賈靜雯賞De Beers高級珠寶展 直呼「真的會一直想逛下去！」

2019-08-28 16:59聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年7月中旬才在巴黎高級訂製服周期間推出的De Beers全新Portraits Of Nature高級珠寶系列，於海外的第三站來到台北。因此，De Beers還邀請了剛入圍第54屆金鐘獎最佳女主角的賈靜雯站台，演繹全新珠寶，

賈靜雯以平口黑褲裝搭配了De Beers的Greater Flamingo高級珠寶，凸顯其俐落風格，她提到這系列作品「覺得很特別，尤其是我身上配戴的都是用漸層的寶石完成」。賈靜雯覺得品牌能把大自然的元素，不管是蝴蝶、斑馬還是變色龍等等，都找到相對應的寶石或鑽石來呈現，印象深刻。她特別喜歡身上配戴的Greater Flamingo高級珠寶耳環，還直說「我現在最愛的就是粉紅色鑽石，而且這個（耳環）可以搭配褲裝或是休閒造型」。而且，在看完了整個系列珠寶後，即使早為人母的賈靜雯，還是忍不住說「真的會一直想逛下去」。

De Beers全新的Portraits Of Nature系列高級珠寶以自然為主題，歷時七年蒐集不同彩鑽、寶石，打造了5個子系列。而從即日起至9月3日為止，在De Beers台北101專賣店展出這系列共14件總價值約2億元的高級珠寶，有許多令人玩味的設計，像是此次展覽中最貴單品的Knysna Chameleon系列高級珠寶項鍊，就運用了多達6種顏色彩鑽搭配白鑽組成，同時還具有6種不同的配戴方式，實用性與收藏性兼具。Chapman’s Zebra（查普曼斑馬）系列，則是De Beers首次嘗試把鑽石與珍珠母貝材質結合，在視覺上打造出獨特的效果。

品牌透露在7月曝光這系列珠寶後，就深獲藏家、消費者的歡迎，經過巡迴後泰半獨一無二的創作都已被收藏。不僅如此，為了Portraits Of Nature系列高級珠寶首次抵台，De Beers還帶來了多款的單顆美鑽作品，包括了一枚約3.5億元的42克拉淚滴型白鑽以及經典高級珠寶設計一同展出，讓消費者大飽眼福。

Chapman’s Zebra高級珠寶項鍊，鑲嵌公主方形與圓形明亮式鑽石，外側環...
Chapman’s Zebra高級珠寶項鍊，鑲嵌公主方形與圓形明亮式鑽石，外側環繞灰色珍珠母貝，約1,460萬元。圖／De Beers提供
分享
Monarch Butterfly高級珠寶綠鑽耳環，梨形粉紅鑽與帶粉紅色的紫鑽、...
Monarch Butterfly高級珠寶綠鑽耳環，梨形粉紅鑽與帶粉紅色的紫鑽、綠色鑽石原石與圓形明亮式白鑽組成，約155萬5,000元。圖／De Beers提供
分享
Chapman’s Zebra高級珠寶手環，公主方形切割和圓形明亮式鑽石，穿插點...
Chapman’s Zebra高級珠寶手環，公主方形切割和圓形明亮式鑽石，穿插點綴灰色珍珠母貝，約715萬元。圖／De Beers提供
分享
Knysna Chameleon高級珠寶戒指，彩色鑽石原石圍繞著中央的4克拉的祖...
Knysna Chameleon高級珠寶戒指，彩色鑽石原石圍繞著中央的4克拉的祖母綠形切割彩鑽，約810萬元。圖／De Beers提供
分享
Electric Cichlid高級珠寶雞尾酒戒指，黃色天然鑽石原石環繞著白色圓...
Electric Cichlid高級珠寶雞尾酒戒指，黃色天然鑽石原石環繞著白色圓形明亮式的鑽石光環，與2克拉橢圓形中央主鑽，約275萬元。圖／De Beers提供
分享
Greater Flamingo高級珠寶耳環，欖尖形的白鑽與彩鑽，約585萬元。...
Greater Flamingo高級珠寶耳環，欖尖形的白鑽與彩鑽，約585萬元。圖／De Beers提供
分享
Greater Flamingo高級珠寶手環，圓形明亮式白鑽、欖尖形白鑽與彩鑽環...
Greater Flamingo高級珠寶手環，圓形明亮式白鑽、欖尖形白鑽與彩鑽環繞著一顆1克拉的梨形主鑽，約845萬元。圖／De Beers提供
分享
Greater Flamingo高級珠寶項鍊，以欖尖形鑽石圍繞著圓形明亮式與長梯...
Greater Flamingo高級珠寶項鍊，以欖尖形鑽石圍繞著圓形明亮式與長梯形鑽石，搭配3克拉梨形中央主鑽，約4,690萬元。圖／De Beers提供
分享
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊約4...
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊約4,690萬元、Greater Flamingo高級珠寶耳環約585萬元以及橢圓形車工單鑽戒指約1億4,880萬元。記者林俊良／攝影
分享
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊約4...
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊約4,690萬元、Greater Flamingo高級珠寶耳環約585萬元、Greater Flamingo高級珠寶手環約845萬元。記者林俊良／攝影
分享
Electric Cichlid高級珠寶圓牌鍊墜，主鑽為3.30克拉橢圓形鑽石，...
Electric Cichlid高級珠寶圓牌鍊墜，主鑽為3.30克拉橢圓形鑽石，環繞裝飾的天然鑽石原石與拋光美鑽，約975萬元。圖／De Beers提供
分享
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊約4...
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊約4,690萬元、Greater Flamingo高級珠寶耳環約585萬元。記者林俊良／攝影
分享
Chapman’s Zebra高級珠寶耳環，圓形明亮式與公主方形切割鑽石，末端綴...
Chapman’s Zebra高級珠寶耳環，圓形明亮式與公主方形切割鑽石，末端綴以灰色珍珠母貝，約178萬元。圖／De Beers提供
分享
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊、戒...
女星賈靜雯配戴De Beers Greater Flamingo高級珠寶項鍊、戒指與耳環、手環，以及橢圓形車工單鑽戒指，全身行頭約2億元。記者林俊良／攝影
分享
Knysna Chameleon高級珠寶項鍊，長梯形鑽石圍繞可拆卸式的彩色鑽石原...
Knysna Chameleon高級珠寶項鍊，長梯形鑽石圍繞可拆卸式的彩色鑽石原石，搭配一顆5克拉的梨形鑽石吊墜，約5,370萬元。圖／De Beers提供
分享
Greater Flamingo高級珠寶戒指，欖尖形、圓形明亮式與長梯形鑽石環繞...
Greater Flamingo高級珠寶戒指，欖尖形、圓形明亮式與長梯形鑽石環繞著一顆1.50克拉梨形主鑽，約715萬元。圖／De Beers提供
分享
Knysna Chameleon高級珠寶雞尾酒戒指，彩色鑽石原石與彩色拋光鑽石，...
Knysna Chameleon高級珠寶雞尾酒戒指，彩色鑽石原石與彩色拋光鑽石，圍繞長梯形鑽石，與1.50克拉橢圓形中央主鑽，約615萬元。圖／De Beers提供
分享
Knysna Chameleon高級珠寶圓牌鍊墜，彩色鑽石原石與拋光鑽石、長梯形...
Knysna Chameleon高級珠寶圓牌鍊墜，彩色鑽石原石與拋光鑽石、長梯形白鑽圍繞1.30克拉雷地恩形切割主鑽，約1,780萬元。圖／De Beers提供
分享

珠寶品牌

相關新聞

韓國也買不到！ETUDE HOUSE「迪士尼Daisy Duck」聯名彩妝每一款都超萌必收

2019-08-28 18:24

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪「粉甜美」店裝曝光

2019-08-28 18:21

免到日本！UNIQLO時尚風格雜誌創刊號 9月信義商圈新門市首發

2019-08-28 18:19

台灣貴客打包Chaumet頂級珠寶系列不手軟！豪氣為品牌貢獻破表業績

2019-08-28 18:18

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

南台灣發大財！玉山銀錢進高雄，推首張百貨聯名卡

2019-08-28 15:32

喬帥獻愛心！傳奇球星喬科維奇限量版簽名文具 不收會後悔

2019-08-28 14:54

想吃燒肉懶得動手 外燴、餐廳代烤免煩惱

2019-08-28 14:44

中秋聚會大烤 頂級肉品、高檔海鮮吃香

2019-08-28 14:39

演繹當代台灣思潮 「TAIWAN NEW WAVE」9月18日法國巴黎展出

2019-08-28 14:01

人氣包款隨你塗鴉 BALENCIAGA特選包訂製服務即將登場

2019-08-28 13:14

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

「藍瓶咖啡」就靠這個！掌握這個關鍵，下個「藍瓶」就是你！

2019-08-28 11:58

觀察、創作、遊戲、接軌未來 – 「巴黎龐畢度兒童工作坊」台灣登場！

2019-08-28 11:46

快抽限量YOSISTAMP扭蛋！藏壽司三峽店9月3日試營運 打卡享9折

2019-08-28 11:34

聯名不再是噱頭 藝術家加持精品 淡化奢侈感

2019-08-28 00:20

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

李曉涵穿背心連身褲顯腿長 BRUNELLO CUCINELLI男裝女穿真帥氣

2019-08-27 19:09

月餅放一邊！ 今年就吃這三家「中秋限定」生乳捲

2019-08-27 18:51

酷鳥推早鳥票 台北曼谷來回含稅3,500元起

2019-08-27 17:34

影╱與中華郵政合作 PChome購物滿290元免費配送i郵箱

2019-08-27 16:29

每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

尖錐馬甲配超短褲 泰勒絲辣出新高度

2019-08-27 12:34

預言香港現況？香港劇團的神劇來台首演

2019-08-27 11:55

彭于晏代言Berluti秋冬新廣告釋出 網「連抬頭紋都那麼帥！」

2019-08-27 11:19

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:00

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

Patek Philippe 百年傳奇大秀

2019-08-27 00:25

傳承80年 奇華月餅堅持手作傳心意

2019-08-27 00:00

搶攻體驗經濟 潮牌、設計師 推同名家具

2019-08-26 23:09

中秋烤肉這樣吃！黑橋牌推在家烤出居酒屋料理 大口吃肉爽感爆表

2019-08-26 20:29

鄭雨盛白色西裝搭浪琴新表帥炸 莊凱勛、黑嘉嘉化身粉絲求同框

2019-08-26 19:53

「檸檬+蜂蜜」清爽好滋味 夏季全聯甜點再一發

2019-08-26 19:42

艾兒芬妮透膚仙女衣 台灣也買得到

2019-08-26 19:33
看更多

熱門文章

止血！林佳龍將邀俄國插畫家來台參與石虎彩繪列車首航

2019-08-28 00:04

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

石虎案江孟芝神隱五天發四點聲明 將捐25萬給特生

2019-08-28 12:29

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

林佳龍打臉 觀光局長改口：接受俄羅斯設計師美意

2019-08-28 09:02

揭密3000歲的石虎！只有這點跟彩繪列車一樣

2019-08-28 09:00

桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

他請喪假被要求「改期」 公司辯稱：沒違反規定

2019-08-28 14:24

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

衛武營園區蚊子多 衛生局對文化部、養工處開罰

2019-08-27 21:11

俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

【大叔的中年小事】程耀毅／未來三年的幸運一次用光

2019-08-28 06:00

【親子教養】張子筑／三塊餅乾怎麼分

2019-08-28 06:00

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

2019年全球網美照十大景點體驗 澎湖四島首次上榜

2019-08-27 18:59

【生活的風景】洪彩鑾／豆腐乳的盛會

2019-08-28 06:00

林佳龍火大指正觀光局 黃暐瀚：拚觀光也適用9字訣

2019-08-28 14:40

阿里山森林鐵路 112年全線通車

2019-08-28 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top