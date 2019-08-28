體驗極速狂飆 完成任務抽新加坡F1夢幻行程大獎

2019-08-28 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019 F1新加坡航空新加坡大獎賽（新加坡F1）即將於9月20日（五）在新加坡濱海灣賽道展開。新加坡航空將於本週末8月30日（五）至9月1日（日）在台北市信義區舉辦的「星展銀行新加坡歡樂城」中舉辦F1賽車模擬體驗會，民眾可在香堤大道北段的新航攤位模擬駕駛F1賽車，化身車手親身賽道上奔馳的極速魅力，或是換上全套賽車服拍照打卡就可參加抽獎，有機會抽中新加坡F1夢幻行程等大獎。

為了讓民眾在台灣也能感受到熱力十足的新加坡F1，新航在從8月30日（五）到9月1日（日）一連三天，在台北市信義區的香堤廣場北段，設置新加坡F1大賽模擬場景，開放現場民眾換穿全套賽車服拍照留念，或是坐上F1模擬賽車遊戲，感受駕駛馬力強大的F1賽車，自由穿梭在新加坡璀燦的夜景，體驗終極的速度快感。

完成指定任務就可參加抽獎，有機會贏得「2019新加坡大獎賽」雙人行程大獎，內容包含新航台北新加坡經濟艙雙人來回機票、新加坡F1賽事入場券及新加坡三晚飯店住宿！快點燃起你的賽車魂，這個周末就到香堤大道來體驗獅城極速之旅吧。

由新加坡航空長期冠名贊助的新加坡F1，是F1賽車夜間賽事的發源地，同時也是F1在亞洲目前唯一的街道賽，今年賽事即將在9月20日（五）至9月22日（日）舉辦。眾多一級方程式賽車沿著濱海灣賽道一路穿越獅城璀燦的夜色狂飆前進的盛況，這場賽事每年都吸引超過20萬人湧入新加坡。

主辦單位今年也邀請到許多國際重量級歌手與樂團前來表演，如瑞典電音天團Swedish House Mafia、英國搖滾天團Muse、充滿知性與靈性情懷的英國雙人組合Lighthouse Family、英國著名DJ流線胖小子Fatboy Slim、蘇格蘭流行搖滾樂團Texas、美國搖滾天團Red Hot Chili Peppers和實力女唱將Gwen Stefani、德國知名電影配樂作曲家Hans Zimmer，以及牙買加雷鬼樂傳奇Toots & The Maytals等接力演出，帶來豐富多元的表演活動，是一場娛樂結合速度的震撼體驗。