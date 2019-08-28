無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



年輕沒有信用卡的族群，想要享受行動支付便利性經常綁手綁腳，現在「LINE Pay一卡通帳戶」在7-ELEVEN也能用了，並大手筆推出多重優惠，最高可享30%超強回饋，還沒使用過的趕快趁此機會體驗行動支付的便利！

根據金管會公開資訊，「LINE Pay一卡通帳戶」為台灣電子支付使用者最多的品牌，上線至今即將滿1週年，期間持續積極開拓全台支付服務版圖，橫跨餐飲、網購、旅宿、娛樂及交通運輸業等多元通路，當然也少不了台灣人日常生活最不可或缺的便利超商。

即日起全台超過5,500家7-ELEVEN門市正式開通「LINE Pay一卡通帳戶」服務，尤其年輕的學生族群為超商業者的重要客層，LINE Pay與一卡通期待透過服務上線，讓更多20歲以下、無信用卡的廣大族群，只要透過連結銀行帳戶儲值，即可輕鬆消費付款。