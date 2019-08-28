南台灣發大財！玉山銀錢進高雄，推首張百貨聯名卡

2019-08-28 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



百貨商機無限，玉山銀行看好高雄消費力，聯手漢神巨蛋購物廣場，打造全新「玉山漢神巨蛋聯名卡」，祭出5大優惠亮點搶客，也是玉山銀第9張百貨聯名卡，積極佈局南台灣市場。

「玉山漢神巨蛋聯名卡」具備5大亮點，其一「首刷滿額禮」，新戶館內單筆首刷滿999元以上，即贈「瑞士國鐵20吋行李箱」、「漢神巨蛋500元電子商品券」2選1；舊戶送出「漢神巨蛋200元電子商品券」。其二「食在好幸福」，凡於漢神巨蛋指定餐廳消費享9折起優惠，週一至週四於單筆消費滿2000元送「漢神巨蛋200元電子商品券」；無限卡友當月刷滿30萬元，次月贈「漢來海港巨蛋店平日下午茶券」2張。

其三「13卡友日」：每月13日於漢神巨蛋UNIQLO、GU、紀伊國屋書店及指定化妝品、內睡衣櫃位消費，當日單筆滿2000元以上，可獲得「漢神巨蛋200元電子商品券」。其四「漢神兩館免費停車」，持玉山漢神巨蛋無限卡享4小時免費停車，玉山漢神巨蛋御璽卡友享3小時免費停車；持玉山漢神巨蛋聯名卡於漢神百貨館內消費不限金額，享2小時免費停車。其五「超集購物金 回饋無上限」，館外消費刷玉山漢神巨蛋聯名卡，國外消費回饋1％、館外消費回饋0.3％，累積滿100元可轉換為「漢神巨蛋100元電子商品券」，回饋無上限。