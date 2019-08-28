Michael Kors x CHAFFEE聯名飲品 誠品南西「酒水節」獨家推出

2019-08-28 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



炎炎夏日，不妨來場大人的涼爽微醺。誠品生活南西4F Event Space即日起至9/9推出「酒水節」，2周限定的「酒水節」除了有四大品牌快閃外，還有誠品南西獨家推出的Michael Kors x CHAFFEE聯名飲品「茶微醺」。

Michael Kors X CHAFFEE為酒水節打造限定聯名飲品「茶微醺」，茶飲以設計師Michael Kors最愛的檸檬紅茶發想，加入草莓果醬、洛神微酸基底搭配阿薩姆紅茶與沁涼氣泡⽔。另有歐洲獨立飲品品牌Indie Drinkster。

微醺聖經The Bootleggers List評選的台北十大人氣調酒酒吧「MUD Bar」帶來人氣必點的「美國阿嬤秘方炸雞」與鬆軟比司吉，更在酒水節推出期間限定「70%巧克力甘納許紅絲絨蛋糕」。還有被譽為最像香檳的啤酒「INEDIT DAMM 金星啤酒」。

8/28、9/7兩日限定DJ日，找來秋波電台DJ Set、D.J. Kool Klone一起擺動靈魂，活動期間於酒水節指定店點消費集章，可獲得誠品限定「來手啤酒吧啤酒杯」一組。

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