BV全球缺貨的Pouch包 秋冬「金屬羊皮」款更勸敗

2019-08-28 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。圖／Bottega Veneta提供 分享 facebook 在新任創意總監Daniel Lee上任後，義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）就被許多時尚達人視為最值得關注的品牌之一，人氣商品一個接一個，無論買氣和社群熱度都很高。而近日品牌嶄新店裝也終於抵達台灣，選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。

近40坪的BV新光三越台中中港店空間提供男女系列商品，包括包款、小皮件、鞋履、珠寶、香氛、眼鏡與配件，以及精選的女士成衣系列。玻璃落地窗搭配上灰白Marmorino石膏牆框，牆上更能見到呼應品牌的經典編織的鑿刻，淺色天然橡木、灰洞大理石和玻璃所製成的全新展示櫃也注入滿滿俐落摩登氣息。

因應新光三越台中新光三越專門店改裝開幕，BV也即將在9月3日舉行慶祝活動與2019秋冬系列發表，賣到全球大缺貨的Pouch包款新一季分別以金屬羊皮材質、森林線編織抽繩換上前衛、浪漫姿態，擁有放大編織意象的Marie提包也是格外典雅百搭。而