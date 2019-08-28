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BV全球缺貨的Pouch包 秋冬「金屬羊皮」款更勸敗

2019-08-28 15:16聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝...
Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。圖／Bottega Veneta提供
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在新任創意總監Daniel Lee上任後，義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）就被許多時尚達人視為最值得關注的品牌之一，人氣商品一個接一個，無論買氣和社群熱度都很高。而近日品牌嶄新店裝也終於抵達台灣，選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。

近40坪的BV新光三越台中中港店空間提供男女系列商品，包括包款、小皮件、鞋履、珠寶、香氛、眼鏡與配件，以及精選的女士成衣系列。玻璃落地窗搭配上灰白Marmorino石膏牆框，牆上更能見到呼應品牌的經典編織的鑿刻，淺色天然橡木、灰洞大理石和玻璃所製成的全新展示櫃也注入滿滿俐落摩登氣息。

因應新光三越台中新光三越專門店改裝開幕，BV也即將在9月3日舉行慶祝活動與2019秋冬系列發表，賣到全球大缺貨的Pouch包款新一季分別以金屬羊皮材質、森林線編織抽繩換上前衛、浪漫姿態，擁有放大編織意象的Marie提包也是格外典雅百搭。而

在前一季帶起方頭涼鞋熱潮，擄獲眾多女星和KOL心，BV這次同樣將編織格狀元素靈感延續，打造出方圓頭羊皮高跟鞋，預計又會掀起另一波IG曬鞋運動。

THE POUCH紫羅蘭色編織抽繩手拿包，約25萬9,600元。圖／Botteg...
THE POUCH紫羅蘭色編織抽繩手拿包，約25萬9,600元。圖／Bottega Veneta提供
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羊皮縫線編織設計高跟鞋，30,000元。圖／Bottega Veneta提供
羊皮縫線編織設計高跟鞋，30,000元。圖／Bottega Veneta提供
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THE POUCH金屬羊皮手拿包，74,000元。圖／Bottega Venet...
THE POUCH金屬羊皮手拿包，74,000元。圖／Bottega Veneta提供
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Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝...
Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。圖／Bottega Veneta提供
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義大利時尚品牌Bottega Veneta換了新任設計師後，人氣商品一個接一個，...
義大利時尚品牌Bottega Veneta換了新任設計師後，人氣商品一個接一個，無論買氣和社群熱度都很高。圖／Bottega Veneta提供
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Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝...
Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。圖／Bottega Veneta提供
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THE POUCH金屬羊皮手拿包，74,000元。圖／Bottega Venet...
THE POUCH金屬羊皮手拿包，74,000元。圖／Bottega Veneta提供
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MARIE牛皮手提肩背包，15萬1,800元。圖／Bottega Veneta提...
MARIE牛皮手提肩背包，15萬1,800元。圖／Bottega Veneta提供
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