BV全球缺貨的Pouch包 秋冬「金屬羊皮」款更勸敗

2019-08-28 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Bottega Veneta嶄新店裝選在新光三越台中中港店揭幕,透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。圖/Bottega Veneta提供 分享 facebook 在新任創意總監Daniel Lee上任後,義大利時尚品牌Bottega Veneta(簡稱BV)就被許多時尚達人視為最值得關注的品牌之一,人氣商品一個接一個,無論買氣和社群熱度都很高。而近日品牌嶄新店裝也終於抵達台灣,選在新光三越台中中港店揭幕,透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚設計風貌。

近40坪的BV新光三越台中中港店空間提供男女系列商品,包括包款、小皮件、鞋履、珠寶、香氛、眼鏡與配件,以及精選的女士成衣系列。玻璃落地窗搭配上灰白Marmorino石膏牆框,牆上更能見到呼應品牌的經典編織的鑿刻,淺色天然橡木、灰洞大理石和玻璃所製成的全新展示櫃也注入滿滿俐落摩登氣息。

因應新光三越台中新光三越專門店改裝開幕,BV也即將在9月3日舉行慶祝活動與2019秋冬系列發表,賣到全球大缺貨的Pouch包款新一季分別以金屬羊皮材質、森林線編織抽繩換上前衛、浪漫姿態,擁有放大編織意象的Marie提包也是格外典雅百搭。而