底妝掀起精品戰 添加冬蟲夏草、植萃保養油力拚奢華感

2019-08-28 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「明星粉底」近來在美妝市場表現極為亮眼，Bobbi Brown「高保濕修護精華粉底」於2015年推出，去年在台灣銷售業積超越三位數成長，在大陸、韓國市場也相當受歡迎，由於它至今仍是美妝市場中唯一添加珍貴的冬蟲夏草萃取，故有「冬蟲夏草粉底」美名。趁勝追擊，Bobbi Brown再推出「冬蟲夏草精華粉底SPF40 PA+++升級版」，近來在美妝市場再掀起一波底妝新熱潮。

除了珍貴的冬蟲夏草精華，訴求每天上妝就是保養外，這次Bobbi Brown也運用獨家冷凝萃技術，以製作冷萃茶的概念，低溫融合細緻粉體與高活性保養精華，呈現絲緞般的精品級妝效。同時，「冬蟲夏草精華粉底SPF40 PA+++升級版」瓶身設計也進化了，質感黑金瓶身，搭配全新按壓式設計，讓粉體不接觸空氣，保鮮效果更好。

RMK全新推出的「水凝美肌粉霜」此次也特別添加奢華調配的5種美肌保養油，包括：摩洛哥堅果油、乳木果油、澳洲堅果油、杏仁油，還有玫瑰果油，訴求有著護膚霜般的潤澤質地，既可遮瑕在意的部位，卻仍可綻放透明感，呈現光澤美肌。