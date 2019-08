演繹當代台灣思潮 「TAIWAN NEW WAVE」9月18日法國巴黎展出

台北首映現場人聲鼎沸。圖/alamak!project 提供 分享 facebook

9/18「TAIWAN NEW WAVE - Xanadu Motion 東方藝式流」時尚藝術展,於8/23晚間,在台北 <濕地> 舉辦巴黎行前首映派對,搶先曝光水中攝影師古賀學(Manabu Koga)於台灣拍攝的主視覺影片《 Xanadu Motion 》。alamak!project創辦人--國際策展人中牟田 洋一(Yoichi Nakamuta)、古賀學、台灣參展設計師包含汪俐伶、張暘、蔡佳宸等人皆到場與國內外時尚、藝術、潛水、科技領域人士交流!贊助商台灣科技品牌奧圖碼Optoma亦出借最新產品P1 4K超短焦雷射投影機,為現場觀眾帶來令人震撼的水下沉浸式體驗。

北美館長林平與台創董事長張基義,蒞臨現場鼓勵台灣年輕創作群並與策展人交流。圖/alamak!project 提供 分享 facebook

「TAIWAN NEW WAVE」是國際策展團隊alamak!project 於 2019年最新策展,亦是聚焦於亞洲發展的alamak!project首次以「台灣」為主體出發,由台灣策略夥伴大未來創意 (nbt.STUIO)兼容台灣視野,主辦與擔綱製作。將於9月18 日至 9月21日,在巴黎瑪黑區Espace Commines展出,主展間以投影呈現水中影像作品《 Xanadu Motion 》-- alamak!project與古賀學共同創作的超現實演繹,以時尚為語言、藝術為形式、文化為內涵,在巴黎冠蓋雲集的時裝周前,帶出這場東西方當代意識的流動饗宴。

(由左至右)策展人中牟田洋一、汪俐伶、蔡佳宸、張暘、古賀學、策展人蕭光廷。圖/alamak!project 提供 分享 facebook

個性迥異的時尚設計師汪俐伶、張暘、蔡佳宸等,打破設計慣性與市場侷限,發表融合自我風格與材質運用的大膽藝術,響應alamak!project 一直以來,鼓勵設計師透過演練「設計過渡藝術(design-art)」提煉哲思、拉闊自我格局、為產業永續生態注入靈動的生命力;藝術家江宥儀、張簡士揚、Shantel Liao等人的前衛作品亦被挑選進場對話。台灣在後製造階段(Post Made-in-Taiwan),千禧世代(Millennials)以降的哲學觀、社會觀與心理狀態,藉由視覺文化,從藝術、時尚、攝影到錄像,表露無遺——“what is new in cultural scene in Taiwan in different city of the world.”

台灣擁有豐沃的土壤,種下什麼種子,便能長出什麼。在全球浮動、不安定靈魂充斥的環境中,東方創意自由蓬發的當代文化與科技櫥窗——台灣,新世代思潮的流變與詮釋,正勾勒著台灣的有機樣貌。這樣貌,是微小而堅定地,通往世界的漣漪。

alamak!project 簡介

在日本以及許多東南亞國家的語言當中,「alamak!」是一個廣泛使用的口語詞彙,它的意思是「我的天啊!」或是「這真是讓人驚訝!」;它並沒有確切的發源地,但卻是一個在日常對話中頻繁出現的發語詞,並已流傳數代,對於發生在生活周遭的事物,人們使用「alamak!」來表達出乎意料的感覺。

alamak!project由國際知名的設計策展人中牟田 洋一(Yoichi Nakamuta)創辦,是一個推動當代亞洲藝術和設計發展的平台。亞洲各國的設計師於文化、產業與天然資源當中受到啟發,以當代觀點進行超現代創作,以此延續文化的同時,顛覆傳統框架,創造創新動能。alamak!project集結亞洲的設計藝術創造力,自2016年開始,陸續在米蘭、柏林、新加坡、印度、摩納哥、威尼斯等藝術與設計場域,進行一系列活動與展出。2017年alamak!project與來自台灣的初始成員之一nbt.STUDIO正式成為策略夥伴,共同策劃未來的展覽與發展,並以台灣為出發點推動alamak!project巡迴計畫。