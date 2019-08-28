超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57 聯合新聞網 綜合報導



網友在網上分享自己去超商必買這款蜂蜜菊花茶，引起網友共鳴。圖擷自 臉書社團「爆廢公社公開版」 分享 facebook

超商有許多飲品都深受消費者的喜愛，其中也有一些隱藏飲品是大眾心目中的必喝名單。近日一位網友在網路上發文，表示自己去7-11都愛喝這款飲料，而且不一定每家7-11都有，讓她直呼是隱藏版飲料，對此許多網友都留言，表示真的好喝看到一定買。

這位網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享一款叫蜂蜜菊花茶的飲品，原PO表示這個飲品是隱藏版，不是每家7-11都有賣，並說「有沒有人跟我一樣愛喝這個舉手」，貼文一出後，立刻吸引眾多網友留言，「去7-11必買」、「哈哈這個真的好喝」、「有買過，比別的品牌好喝，容量又大」、「遇過很多間都沒有」、「喜歡，很好喝」。

還有一名網友分享自己喝這款飲料懷念媽媽的感人故事，「我媽媽癌逝之前超愛，但是我為了她的身體健康一直禁止她喝，現在想到就會覺得我當初為什麼不讓她開心的過完剩下的日子，現在只能喝這個懷念媽媽………」

而針對這款飲品前陣子也有人在「批踢踢討論版」上發文，表示在超商找不到是不是停產了，對此有許多網友留言分享販賣的位置，「南部才有」、「小北百貨有喔」、「南女合作社有」、「南勢角和平街市場60元一大罐」、「成功嶺販賣機有」