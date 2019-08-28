快抽限量YOSISTAMP扭蛋！藏壽司三峽店9月3日試營運 打卡享9折

2019-08-28 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



日本連鎖壽司店「藏壽司」將於9月10日正式進駐北大特區，開設「三峽學成店」，並於9月3日起試營運。為慶祝新店開幕，參加臉書活動可享9折優惠，並且於全台店舖推出全新秋季菜色與獨家YOSISTAMP聯名扭蛋，民眾也有機會獲得限量YOSISTAMP識別證與手提袋。另外三峽學成店也有專屬的YOSISTAMP扭蛋。

即將開幕的三峽學成店位處於北大特區中心，鄰近台北大學三峽校區、三峽老街，為藏壽司在台的第20間分店，自9月3日起展開試營運，凡參加藏壽司FB活動即可享9折優待。另外自即日起，全台藏壽司也推出「蟹肉棒磯邊天婦羅」、「玉米沙拉稻荷壽司」等秋季限定新品，均為40元。

為歡慶20店正式開幕，藏壽司特別與日本人氣貼圖YOSISTAMP合作，自9月3日至10月2日期間，聯手推出限定系列扭蛋。YOSISTAMP以療癒搞怪且百分百實用的貼圖風格聞名，曾在Line貼圖創下數十億次的傳送量，並連續2年獲得日本最受歡迎原創貼圖年度大獎。本次扭蛋共包含有熊熊100%與小雞嗶嗶在鮭魚壽司上俏皮互動的特別版壓克力吊飾立牌，還有以店長兔兔100%、熊熊100%、貓貓100%與豬豬100%的可愛刺繡徽章布貼、以及4款識別證帶。