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貪甜螞蟻男孩 俄羅斯贏得第45屆國際技能競賽烘焙金牌

2019-08-28 10:50聯合報 記者徐如宜╱即時報導

第45屆國際技能競賽台灣時間今天凌晨零點30分，在俄羅斯舉行頒獎典禮，台灣代表隊榮獲5金、5銀、5銅、23優勝，其中高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益獲烘焙金牌，西餐廚藝系學生范乾輝獲西餐烹飪優勝。從小愛吃甜的謝協益，為了學烘焙更吃了不少苦，他說，對的事情就去做，雖然付出不一定會成功，但不付出，一定不會成功，而且要做就做到最好！

帶隊老師廖漢雄表示，「西餐烹飪」與「烘焙」兩項職類，為高餐大在國內外競賽的常勝軍。出發前集訓期間，兩位國手幾乎天天到學校或集訓中心進行模擬競賽演練。

「烘焙」部分，兩天共15小時的競賽，選手們需依規定製作可頌、丹麥、布里歐、健康穀物、天然酵母麵包、法國長棍、德式蝴蝶麵包與難度最高的藝術麵包等八種項目。謝協益在限時內，按部就班逐一完成所有指定項目與數量。自訂主題的藝術麵包項目，生長在港都的他，以「海洋」為題目，創作出海星、鯨魚、貝殼、水母及龍蝦等海洋生物盤據在礁岩的作品，色澤、外觀唯妙唯肖，讓評審與十多名較勁選手嘆為觀止。

閉幕式中，謝協益聽到大會宣布自己與瑞士隊同金，高舉中華隊旗跳進會場，跟瑞士選手擁抱互相祝賀。

「我從小是貪甜螞蟻！」謝協益的父親是汽車中古商，對子女的期待是穿著套裝的上班族，但他國中畢業後選擇技職，就讀中山工商餐飲科，主攻烘焙麵包。家人對餐飲業抱持薪資不高，工作環境油膩又悶熱，苦勸他轉換學科，親子關係一度緊張。

從愛吃的消費者轉為料理製作者，不服輸的謝協益主攻烘焙，專研蛋糕、麵包，大小比賽都獲獎，高三榮獲全國技能競賽麵包類冠軍，父母被他的堅毅與耐力感動，轉為認同與支持，鼓勵謝協益選擇高雄餐旅大學烘焙管理系就讀，爭取更多出國比賽機會，累積實力與經驗。

今年五月謝協益在中國大陸重慶舉辦的「一帶一路國際技能大賽」烘培項目中，擊敗法國、美國、俄羅斯、中國大陸、馬來西亞、澳門、東帝汶、南韓等國好手，摘下金牌，為他贏得國手身分，代表台灣出席有世界技能奧運之稱的國際技能競賽。他把握出賽前的集訓，模擬比賽限定時間該完成的所有項目，不斷練習與修正，成品則捐贈慈善機構做公益，讓弱勢族群能分享他的手藝。

謝協益感謝家人與高餐大、母校中山工商師長支持，及學長王鵬傑一路陪伴鼓勵，讓他創意得以激發，學習沉著獨立面對任何問題，將繼續朝樂斯福世界麵包大賽邁進。

高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益（左），感謝學長王鵬傑（右）在出賽前集訓期間一路...
高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益（左），感謝學長王鵬傑（右）在出賽前集訓期間一路陪伴鼓勵，幫助技術與技巧精進。圖／高餐大提供
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第45屆國際技能競賽閉幕式，高餐大國手謝協益（左）與瑞士選手（中）同享金牌，高舉...
第45屆國際技能競賽閉幕式，高餐大國手謝協益（左）與瑞士選手（中）同享金牌，高舉中華隊旗。圖／謝協益提供
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謝協益在自訂主題的藝術麵包項目以「海洋」為題目，創作出海星、鯨魚、貝殼、水母及龍...
謝協益在自訂主題的藝術麵包項目以「海洋」為題目，創作出海星、鯨魚、貝殼、水母及龍蝦等海洋生物盤據在礁岩的作品，色澤、外觀唯妙唯肖。圖／高餐大提供
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高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益參加第45屆國際技能競賽「烘焙」職類，集訓期間針...
高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益參加第45屆國際技能競賽「烘焙」職類，集訓期間針對最高難度的藝術麵包項目，不斷修正與反覆練習。圖／高餐大提供
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高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益代表台灣參加第45屆國際技能競賽，獲烘焙職類金牌...
高雄餐飲大學烘焙管理系學生謝協益代表台灣參加第45屆國際技能競賽，獲烘焙職類金牌。圖／高餐大提供
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