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洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33聯合報 記者劉小川╱即時報導

保養的第一步驟，其實不是什麼化妝水，也不是前導入液，而是洗臉。洗臉是保養過程中，最重要的一環，然而每次的洗臉，都有確實的洗乾淨嗎？用傷害肌膚的方式洗臉，有可能把臉給洗壞了。

讓我們來告訴你，以下3種洗臉方式，是最傷害肌膚的洗臉方法，你中了幾個？

用洗臉盆洗臉

有不少人習慣用洗臉盆來洗臉，對於洗臉清潔來說，不是好選擇。

因為我們在洗臉的同時，就會把臉上的細菌、髒污一起洗掉，再把多餘的油脂跟皮屑一起帶走，但每次用水沖一遍，水裡都會有些髒東西，如果你用臉盆內的水再清潔一次，等於把水中、臉上的髒污，再次的帶到臉上，妳認為這樣洗臉會乾淨嗎？

用熱水洗臉

很多人都習慣在晚上洗澡的時候，因為懶惰，邊洗澡邊洗臉，但一般而言，我們在洗澡的時候水溫通常會偏高，如果用這樣的熱水去洗臉，可能會破壞了皮膚的皮脂膜，導致皮膚容易缺水，甚至容易長痘痘，毛孔因此會變得更粗大。建議洗臉的水溫，在比人體溫度高些即可。

泡沫量越多越好？

洗臉時，不管你是哪種膚質，都追求泡沫多，才感覺到自己有把臉洗乾淨。其實泡沫多的確可以讓皮膚洗得比較乾淨，但如果你的膚質是屬於乾性肌膚、敏感性肌膚，可能會造成更多的刺激性。

選擇洗面乳時，不只是要看泡沫的多寡，最重要的是選擇自己膚質適合、溫和不傷肌膚，最好就是親膚、草本植物的洗面乳或氨基酸的洗面乳，才能讓肌膚擁有最佳的呵護。

用臉盆反覆洗臉，可能讓髒水反覆的洗在臉上。圖／摘自pexels
用臉盆反覆洗臉，可能讓髒水反覆的洗在臉上。圖／摘自pexels
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千萬別，邊洗澡邊洗臉，更傷害臉部肌膚。圖／摘自pexels
千萬別，邊洗澡邊洗臉，更傷害臉部肌膚。圖／摘自pexels
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並不是泡沫多，對臉部就是好。圖／摘自pexels
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