李曉涵穿背心連身褲顯腿長 BRUNELLO CUCINELLI男裝女穿真帥氣

2019-08-27 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



義大利品牌B.C.（BRUNELLO CUCINELLI）發表2019秋冬系列男、女裝，在崇尚中性化的當代，女裝有男裝的寫意，男裝則是重返五○年代的紳士品味，帶來抒放浪漫的情懷，同時以奢華面料、洗鍊剪裁賦予優雅風貌。

男裝女穿的低調簡約，是BC秋冬女裝的主旨，除了黑、白、灰的基本色調，新增了赭紅、藏青、沙漠黃色，背離浮誇，回歸色彩、面料和工藝面的講究，展現品牌簡潔設計，帥氣風格是秋冬的主軸，以復古的剪裁展現中性時髦，例如名模李曉涵詮釋的連身背心褲，腰間打褶是懷舊細節，俐落剪裁顯得身型頎長，相當瀟灑。此外，品牌以獨家熱沖壓技術打造若隱若現的手工亮片、烏干紗外套，先以紙模襯底，縫上粗針、亮片等細節，最後以熱沖壓將紙模去掉，打造出輕盈薄透卻又做工精緻的外套；或是以納帕牛皮、烏干紗做異材質拼接的平口洋裝，細節處以珠光線作為亮點，也是秋冬的搶眼造型。