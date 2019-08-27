李曉涵穿背心連身褲顯腿長 BRUNELLO CUCINELLI男裝女穿真帥氣
2019-08-27 19:09
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
義大利品牌B.C.（BRUNELLO CUCINELLI）發表2019秋冬系列男、女裝，在崇尚中性化的當代，女裝有男裝的寫意，男裝則是重返五○年代的紳士品味，帶來抒放浪漫的情懷，同時以奢華面料、洗鍊剪裁賦予優雅風貌。
男裝女穿的低調簡約，是BC秋冬女裝的主旨，除了黑、白、灰的基本色調，新增了赭紅、藏青、沙漠黃色，背離浮誇，回歸色彩、面料和工藝面的講究，展現品牌簡潔設計，帥氣風格是秋冬的主軸，以復古的剪裁展現中性時髦，例如名模李曉涵詮釋的連身背心褲，腰間打褶是懷舊細節，俐落剪裁顯得身型頎長，相當瀟灑。此外，品牌以獨家熱沖壓技術打造若隱若現的手工亮片、烏干紗外套，先以紙模襯底，縫上粗針、亮片等細節，最後以熱沖壓將紙模去掉，打造出輕盈薄透卻又做工精緻的外套；或是以納帕牛皮、烏干紗做異材質拼接的平口洋裝，細節處以珠光線作為亮點，也是秋冬的搶眼造型。
男裝則是以五○年代作為出發，展現紳士的考究，仍以品牌既有的多層次穿搭為主，強調輕盈面料可以做漸次高領毛衣、襯衫、西裝外套、皮衣的搭疊，因應復古紳士風，西裝設計為單排釦，針織衫、polo運動衫也有多款選擇，當季色彩包括珠光灰、鉛灰、橄欖綠等，實穿的藍色、卡其色穿插其間，剪裁則兼具正裝的品味與日常的自在。
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