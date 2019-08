李曉涵穿背心連身褲顯腿長 BRUNELLO CUCINELLI男裝女穿真帥氣

義大利品牌B.C.(BRUNELLO CUCINELLI)發表2019秋冬系列男、女裝,在崇尚中性化的當代,女裝有男裝的寫意,男裝則是重返五○年代的紳士品味,帶來抒放浪漫的情懷,同時以奢華面料、洗鍊剪裁賦予優雅風貌。

男裝女穿的低調簡約,是BC秋冬女裝的主旨,除了黑、白、灰的基本色調,新增了赭紅、藏青、沙漠黃色,背離浮誇,回歸色彩、面料和工藝面的講究,展現品牌簡潔設計,帥氣風格是秋冬的主軸,以復古的剪裁展現中性時髦,例如名模李曉涵詮釋的連身背心褲,腰間打褶是懷舊細節,俐落剪裁顯得身型頎長,相當瀟灑。此外,品牌以獨家熱沖壓技術打造若隱若現的手工亮片、烏干紗外套,先以紙模襯底,縫上粗針、亮片等細節,最後以熱沖壓將紙模去掉,打造出輕盈薄透卻又做工精緻的外套;或是以納帕牛皮、烏干紗做異材質拼接的平口洋裝,細節處以珠光線作為亮點,也是秋冬的搶眼造型。