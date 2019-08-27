月餅放一邊！ 今年就吃這三家「中秋限定」生乳捲

2019-08-27 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



誰說中秋一定要吃月餅過節？蛋糕甜點品牌「亞尼克」有別於月餅，推出另類質感送禮新選擇，除了推出中秋限定「法式栗子生乳捲」，還設計的多款餅感禮盒；辻利茶舖也祭出超人氣茶味蛋糕卷「辻利雙卷組」優惠；來自台中的人氣冰品甜點店Kinber金帛手製，更推出新品「金帛月娘」，跳脫傳統的月餅，今年中秋與親朋好友們改吃生乳捲團圓。

栗子可說是秋天必吃的小食，亞尼克新品「法式栗子生乳捲」，嚴選甜點大師指名使用的「法國安貝」栗子泥，遵循傳統製法手工選果、去皮蒸煮展現天然鮮甜，再運用蘭姆酒香提升栗子濃郁的甘甜風味，最後融入清爽的北海道奶霜與卡士達中。別於以往生乳捲的外觀，法式栗子生乳捲以巧克力麵糊變化裝飾線條，在視覺上感受優雅質感的氛圍。此外，亞尼克同步祭出由新品「一口餅乾」組成的禮盒系列、療癒點心「石疊巧克力」、源自西班牙巴斯克地區的「巴斯克生起司」，滿足消費者多元的送禮需求。

辻利茶舖則推出中秋送禮優惠，即日起至8/31止，於辻利茶舖網路商城全館消費不限金額與商品，結帳輸入折扣碼MOONCAKE-1908-150-1，享單筆75折，最高折抵上限150元，眾多精選禮盒，滿足抹茶控們的各種送禮需求。首推超人氣茶味蛋糕卷「辻利雙卷組」優惠1,299元(原價1,360元)，香醇鮮奶油拌入嚴選上等茶粉，日式戚風蛋糕外皮口感輕盈蓬鬆，感受抹茶的濃郁茶味與焙茶的迷人香氣，抹茶、焙茶蛋糕捲兩入一組的精美禮盒，與親友一同月下茶敘。