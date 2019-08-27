親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

果粉快更新！蘋果爆重大漏洞緊急釋出最新iOS 12.4.1

月餅放一邊！ 今年就吃這三家「中秋限定」生乳捲

2019-08-27 18:51聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

誰說中秋一定要吃月餅過節？蛋糕甜點品牌「亞尼克」有別於月餅，推出另類質感送禮新選擇，除了推出中秋限定「法式栗子生乳捲」，還設計的多款餅感禮盒；辻利茶舖也祭出超人氣茶味蛋糕卷「辻利雙卷組」優惠；來自台中的人氣冰品甜點店Kinber金帛手製，更推出新品「金帛月娘」，跳脫傳統的月餅，今年中秋與親朋好友們改吃生乳捲團圓。

栗子可說是秋天必吃的小食，亞尼克新品「法式栗子生乳捲」，嚴選甜點大師指名使用的「法國安貝」栗子泥，遵循傳統製法手工選果、去皮蒸煮展現天然鮮甜，再運用蘭姆酒香提升栗子濃郁的甘甜風味，最後融入清爽的北海道奶霜與卡士達中。別於以往生乳捲的外觀，法式栗子生乳捲以巧克力麵糊變化裝飾線條，在視覺上感受優雅質感的氛圍。此外，亞尼克同步祭出由新品「一口餅乾」組成的禮盒系列、療癒點心「石疊巧克力」、源自西班牙巴斯克地區的「巴斯克生起司」，滿足消費者多元的送禮需求。

辻利茶舖則推出中秋送禮優惠，即日起至8/31止，於辻利茶舖網路商城全館消費不限金額與商品，結帳輸入折扣碼MOONCAKE-1908-150-1，享單筆75折，最高折抵上限150元，眾多精選禮盒，滿足抹茶控們的各種送禮需求。首推超人氣茶味蛋糕卷「辻利雙卷組」優惠1,299元(原價1,360元)，香醇鮮奶油拌入嚴選上等茶粉，日式戚風蛋糕外皮口感輕盈蓬鬆，感受抹茶的濃郁茶味與焙茶的迷人香氣，抹茶、焙茶蛋糕捲兩入一組的精美禮盒，與親友一同月下茶敘。

台中的知名冰品甜點店Kinber金帛手製，店內除了販售多種口味霜淇淋聖代，老闆也把創意發揮在生乳捲口味上，曾推出多款超熱賣的特色生乳捲，像是舞茶時光、抹茶榴槤、抹茶芒果等。今年中秋則設計了全新生乳捲月餅「金帛月娘」，以蛋糕皮取代傳統的月餅外皮，加入紅玉紅茶製作成茶香十足的蛋糕，內餡則以綠豆沙與少比例法國藍絲可奶油，再搭配酒香鹹蛋黃，調製成香醇、層次豐富的生乳餡，即日起購買三條再享優惠88折(原價469元/條)。

一口餅乾組成的「花漾午茶禮」售價758元。圖／亞尼克提供
一口餅乾組成的「花漾午茶禮」售價758元。圖／亞尼克提供
分享
「金帛月娘」原價469元(條)。圖／金帛手製提供
「金帛月娘」原價469元(條)。圖／金帛手製提供
分享
「法式栗子生乳捲」YTM單條購買享嘗鮮價399元(原價420元)。圖／亞尼克提供
「法式栗子生乳捲」YTM單條購買享嘗鮮價399元(原價420元)。圖／亞尼克提供
分享
抹茶、焙茶蛋糕捲組成的「辻利雙卷組」優惠1,299元(原價1,360元)。圖／辻...
抹茶、焙茶蛋糕捲組成的「辻利雙卷組」優惠1,299元(原價1,360元)。圖／辻利茶舖提供
分享

月餅中秋

相關新聞

李曉涵穿背心連身褲顯腿長 BRUNELLO CUCINELLI男裝女穿真帥氣

2019-08-27 19:09

酷鳥推早鳥票 台北曼谷來回含稅3,500元起

2019-08-27 17:34

影╱與中華郵政合作 PChome購物滿290元免費配送i郵箱

2019-08-27 16:29

每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

尖錐馬甲配超短褲 泰勒絲辣出新高度

2019-08-27 12:34

預言香港現況？香港劇團的神劇來台首演

2019-08-27 11:55

彭于晏代言Berluti秋冬新廣告釋出 網「連抬頭紋都那麼帥！」

2019-08-27 11:19

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:00

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

Patek Philippe 百年傳奇大秀

2019-08-27 00:25

傳承80年 奇華月餅堅持手作傳心意

2019-08-27 00:00

搶攻體驗經濟 潮牌、設計師 推同名家具

2019-08-26 23:09

中秋烤肉這樣吃！黑橋牌推在家烤出居酒屋料理 大口吃肉爽感爆表

2019-08-26 20:29

鄭雨盛白色西裝搭浪琴新表帥炸 莊凱勛、黑嘉嘉化身粉絲求同框

2019-08-26 19:53

「檸檬+蜂蜜」清爽好滋味 夏季全聯甜點再一發

2019-08-26 19:42

艾兒芬妮透膚仙女衣 台灣也買得到

2019-08-26 19:33

翻玩項鍊超個人化！PANDORA推全新「O」項鏈環 讓幻想更多元化

2019-08-26 19:05

揪處女座過生日！王品牛排、夏慕尼最低8折起

2019-08-26 17:57

香港抗爭影響 香奈兒維多利亞港灣大秀可能取消？

2019-08-26 17:55

昇恆昌免稅購物網周年慶閃購下殺3折起 松山機場也能取貨

2019-08-26 17:22

年底旅遊搶便宜！酷航限時2日促銷 輸入代碼享6折起

2019-08-26 17:16

星級飯店也推「育兒補助津貼」？生得愈多、優惠更多

2019-08-26 17:11

鄭雨盛為浪琴表專賣店揭幕 風度翩翩開口說中文圈粉

2019-08-26 17:08

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

男神鄭雨盛再臨台北 最怕「臭豆腐」自招對購物很不行

2019-08-26 16:27

在好市多亂停車 員工神反制網友讚：圍好圍滿

2019-08-26 15:36

保濕又潤色 選對底妝色比選對男人更重要

2019-08-26 14:31

中秋月餅大軍 「創意禮盒」賞月趣

2019-08-26 14:07

夜貓子福利！小7推24hr「賞車」服務

2019-08-26 14:04

運動也來電！Medisana運動按摩滾筒推震動版超給力

2019-08-26 14:02

台日32站同名車站活動 觀光局選松山站出發用意在此

2019-08-26 11:19

拯救因腦血管破裂滯日婦人 再添中榮及腦傷權威生力軍

2019-08-26 11:11

中秋節送起司塔、爆米花、日式餅乾 質感禮盒新裝上市

2019-08-25 18:45

拿學生證、教職員證有優惠！傑克兄弟牛排館點指定牛排送折價券

2019-08-25 18:45

想跟上潮流？秋冬新裝必備元素搶先看！

2019-08-25 17:16

黑色才性感！裘莉、超模Sora都愛暗黑風禮服

2019-08-25 17:03

換季表款這樣挑！CK表緊抓女孩愛美的心

2019-08-25 17:03

忠誠的女權擁護者！香奈兒宣布 小丑女瑪格羅比代言嘉柏麗香水

2019-08-25 14:18
看更多

熱門文章

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

2019-08-26 20:15

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:00

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

騎到八卦山機車突熄火 他求救兵將下秒神蹟發生

2019-08-27 15:07

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

颱風「楊柳」 最快今生成

2019-08-27 00:14

老翁推失智妻落水再跳圳 兒在後追目睹悲劇

2019-08-26 23:38

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

新聞眼／長照減壓失靈 照顧者反成高風險群

2019-08-26 23:44

打開冰箱發現「急凍鳥」 女兒神回網友讚：觀念正確

2019-08-27 15:17

秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45

【父女之間】郭素甄／父親和他的四女兒

2019-08-27 06:00

每日星座運勢／天蠍春風得意勿張揚 適合談判金錢

2019-08-27 00:00

核彈可炸掉颱風？鄭明典：很嚴重的誤解

2019-08-27 10:05

尖錐馬甲配超短褲 泰勒絲辣出新高度

2019-08-27 12:34

揪處女座過生日！王品牛排、夏慕尼最低8折起

2019-08-26 17:57

阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14

中秋烤肉這樣吃！黑橋牌推在家烤出居酒屋料理 大口吃肉爽感爆表

2019-08-26 20:29

颱風楊柳間接影響台灣 氣象局：29日起將有雨

2019-08-27 11:43

惡作劇？烏龜身上纏多條橡皮筋 龜殼慘變8字型

2019-08-27 15:14

【親子之間】梁純綉／媽媽也會累

2019-08-27 06:00

新身分證未刪配偶欄 相關個資加密存晶片

2019-08-26 21:09

吳德榮：雙重沉降氣流影響 今明酷熱防極高溫

2019-08-27 07:25

【生活趣聞】潘洛克／話要一次說完

2019-08-27 06:00

保健報乎您知 中醫師：中老年養生首重脾胃

2019-08-27 11:08

觀看近千萬！華航「#旅行帶給你的紀念品」超夯 拿釜山廣告節3大獎

2019-08-26 19:15

幸佳慧憂罹癌來不及領獎 蘇貞昌改行程提早頒金鼎獎

2019-08-26 19:49

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

好消息！停駛近40年太平山森林鐵路復活有望

2019-08-27 10:13

政院確定太平山森鐵復駛規劃 拚振興三星鄉

2019-08-27 11:05

愛模仿、徹底了解你 4種行為看出身旁朋友，其實超級嫉妒你！

2019-08-26 23:34

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

陸客縮減衝擊觀光 交通部端出國際獎助方案

2019-08-27 17:43

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17

鄭雨盛白色西裝搭浪琴新表帥炸 莊凱勛、黑嘉嘉化身粉絲求同框

2019-08-26 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top