觀察、創作、遊戲、接軌未來 – 「巴黎龐畢度兒童工作坊」台灣登場！

2019-08-28 11:46 聯合新聞網 文／溫美玉



暑假了，該讓孩子做什麼？開學了，該安排什麼課後活動？

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

在教養的路上，許多家長天天心繫這些問題，他們期待的，莫過於孩子的未來競爭力，學校成績夠好嗎？未來在職場能順利嗎？但「強扭的瓜不甜」，逼迫孩子學習的結果，往往招致孩子動機低落。

希臘思想家亞里士多德曾說：「古往今來人們開始探索，都應起源於對自然萬物的驚異。」在學習之初，可從「引發孩子對世界的好奇與驚喜」開始，當對世界的變動有敏銳的觀察與興趣，便能開啟探索的那扇門，探索的動機打開了，孩子才能慢慢堆疊、累積出面對困難學問的學習能力。

今年6月起，由巴黎龐畢度中心兒童藝廊至台北華山文創園區舉辦的工作坊 – 「哇！馬戲團」，便承襲這樣的精神，打造了讓孩子又玩又動手創作的樂園，展開對外界的敏銳觀察、主動探索與好奇心。對學齡前幼兒而言，這將是開啟他們學習動機的好機會；而對小學生而言，則是與學校迥然不同的「美感教育」遊戲場。

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「觀察、體驗、創作」，藝術不再高高在上

「巴黎龐畢度中心」是世界上推廣「兒童美學教育」的領先者，但美學不就是那些高高在上的藝術作品，或是能靜心畫圖孩子的專利，我的孩子活潑好動，何必特別培養呢？

「哇！馬戲團」工作坊將跌破你對藝術(美學)的刻板印象，以藝術家亞歷山大‧考爾德發明的「動態雕塑」為主體，發展一系列的主題活動，簡單介紹如下：

1.Playing with Balance｜形狀與平衡，從中發掘樂趣

帶領孩子探索對自己身體的平衡感受，也找出各種線條、形狀的平衡點。

2.Drawing in Space｜畫出三次元

實際讓孩子用簡單的鐵絲創作動態雕塑，並用機械操作的方式，讓自己的雕塑動起來。

3.In the Ring ｜各就各位！馬戲團表演開始囉！

豐富的日常生活材料，讓孩子自由創造馬戲團裡的角色，並與其它小朋友一同進行馬戲表演。會場內有多元的機械器材，讓自己創作的角色能水平移動或旋轉、擺盪，彷彿真正進入目眩神迷的馬戲團國度。

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過程中，不僅有工作坊老師帶領所有孩子循序漸進的講解、引導，還有不同形狀、顏色、材質的物件刺激，讓孩子能充分的打開五感，感知日常生活的事物，從遊戲引導中動手體驗藝術，埋下敏銳觀察力與創造的種子。

在這裡，學的不只是「藝術」！

這樣的「藝術啟蒙」，又與孩子未來的學習有哪些關係呢？目前體制內的教育，仍以「分科授課」為主，我們細分了國語、數學、社會等科，但離開學校後的職場，需要的往往不是解決某一個科目相關的問題，而是綜合性的知識運用，比如說工程也會搭到藝術的邊，也要顧慮數學的運算；販賣一個3C產品，更是集產品外觀、功能、行銷策略、人際應對(處理客服)於一身……。我們的世代，已經從「專項專才」走向「斜槓」(靈活運用並整合身邊資源與知識的人才)，以標準答案為主的學校教育，難以讓孩子100%掌握適應未來的能力。

「哇！馬戲團」將許多知識整合在一起，不僅用豐富的材料啟發孩子的「聯想力」，也有充足的鷹架(明確的任務與指導規則)讓孩子更立即的投入、思考、實作，它為幼兒建立一次啟蒙，引領他們從日常生活中看似無相關的事物中，拼湊、組合，變成創意、美感十足的成果。在目前學校教育資源、「分科教育」體制中難以做到的事，都可在「哇！馬戲團」中率先體驗，為孩子未來真正需要的能力鋪路。

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兒童探索的天堂，未來教育的先鋒！

搜尋「未來教育」的關鍵字，你會看到「STEAM」這個結果，這是美國提出的一種新教育政策，倡導讓教學能融合①科學(Science) ②科技(Technology) ③工程(Engineering) ④藝術(Art) ⑤數學(Mathematics)五面向，用「融合」而非「分科」的精神，期待孩子更能因應未來的科技、網路趨勢變化外，也用「藝術」讓孩子保有獨特性與創造力。這樣的理念，正好也和108課綱的「核心素養」概念不謀而合 – 教出能適應未來變動的個體。

「哇！馬戲團」結合了STEAM的元素，不管是日常生活素材拼湊為藝術作品、結合科技讓線性雕塑「動」起來、還有「平衡遊戲」的科學啟蒙……，孩子能在不經意的體驗遊戲中，提前感受「未來教育」的模式，各方面的知識可以兜在一起應用，這樣的活動，相信能帶走更多的彈性與創意。

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六份禮物，通通送給你！

總結上述的論點，我分類出巴黎龐畢度中心「哇！馬戲團」工作坊可帶給孩子的六大好處：

1. 開啟學習動機 – 多元的遊戲互動，感受世界帶來的驚喜。

2. 展開五感探索 – 豐富的材料，啟動孩子對外界的觀察與感受。

3. 啟動手做創造 – 發揮創意與天馬行空的聯想力，用身旁的材料創作獨特作品外，也訓練小肌肉發展。

4. 跟進教育趨勢 – 是美學教育也充滿STEAM精神！

5. 啟蒙未來能力 – 對外界的敏銳度與活用知識/材料，是在未來世代生存的能力。

6. 增進親子互動 – 拋開3C，專注遊戲與探索，得到更多互動交流的機會。

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關心孩子未來的爸媽們，不妨把握最後機會，9/8前帶孩子來參加「哇！馬戲團」的歡樂工作坊吧！

巴黎龐畢度中心兒童藝術教育「哇！馬戲團」

活動時間：即日起至9/18

活動地點：華山文創園區西四館