Jo Malone新香報到！「罌粟花與大麥」有如置身麥田的清新花香

2019-08-27 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每年9月Jo Malone都會推出一款常態銷售的新香水，繼去年9月推出就大賣的「忍冬與印蒿」之後，今年9月新登場的「罌粟花與大麥」同樣走清新甜美路線，以英國田野間美麗繽紛的罌粟花為主角，調和了大麥、玫瑰、白麝香，是Jo Malone預期會在台灣大受歡迎的新香調。

根據Jo Malone統計，今年台灣最暢銷的香味依舊是英國梨與小蒼蘭，第二名就是去年9月才上市的「忍冬與印蒿」，短短不到1年時間就衝上亞軍寶座。

今年9月的全新香調「罌粟花與大麥」由曾為Jo Malone創作出2017年「沒藥與零陵香」芳醇古龍水、「綠杏仁與紅醋栗」古龍水及2018年「茉莉與金盞花」芳醇古龍水的調香大師Mathilde Bijaoui所打造，利用嬌弱的罌粟花與金黃挺拔的大麥形成鮮明對比，她表示「罌粟花與大麥的結合為香氣增添鮮明活潑的氣息，營造出一股溫暖舒適的氛圍，是一款與其他香氛都能完美搭配的成員」。

Jo Malone「罌粟花與大麥」的前調為紫羅蘭與黑醋栗、中調為罌粟花與玫瑰、後調為大麥與白麝香，是彷彿置身於麥田間的清新愉悅花香調，推出30ml與100ml古龍水、250ml沐浴凝膠，Jo Malone也推出期間限定活動，購買任一款「罌粟花與大麥」系列商品即可獲得香氛糅合組，並享有粉嫩罌粟花限量包裝服務，還可獲得限量的粉嫩罌粟花飾，可噴上古龍水當手手環、頸鍊、髮帶或繫在隨身包包當裝飾，將喜愛的香味隨身攜帶。