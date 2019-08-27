全家便利商店「冠軍師傅麵包」新登場！「芋見烏龍麵包」內餡有茶香

2019-08-27 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



芋泥控吃起來！全家便利商店8月28日起推出冠軍師傅麵包新系列，再次攜手冠軍麵包師傅陳耀訓推出兩款新口味「芋見烏龍麵包」、「五穀米土司」，更將人氣商品「皇后土司」改版升級，讓乳香及甜味比例更均衡，其中「芋見烏龍麵包」將芋泥與烏龍茶香結合，是值得一嘗的新鮮滋味。

由世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅所開發的全家便利商店冠軍麵包系列，訴求台灣在地食材、有機、無添加特色，並成功獲得Clean Label潔淨標示，不使用人工香料、防腐劑等8大添加物，原料為非基因改造。全家便利商店表示，量產無添加麵包最困難之處在於食品少了添加物後，在發酵及冷凍的過程中的穩定度較不易控制，要兼顧產線及品質的穩定性是一大挑戰，這次就花了3個月時間測試與研發，成功運用天然醋來維持穩定、雞蛋來達到柔軟作用。

新口味「芋見烏龍麵包」的麵糰以天然奶油製成，加入烏龍茶粉，外皮呈現淺綠色澤並帶有淡淡茶香，內餡選用來自花蓮的有機碳培烏龍茶粉，搭配大甲檳榔心芋頭泥調製而成，表面再加上FamilyMart collection的花蓮銀川米香，一口咬下就可以感受到茶香四溢；「五穀米土司」嚴選台東池上五穀米，內含糙米、黑糯米、藜麥、紅薏仁、小米，粒粒分明的五穀米拌入天然奶油製成的麵糰，形成具有顆粒的口感，並加入龍眼蜜，風味更濃郁醇厚。

皇后土司延續「不加一滴水」的製程，原料只有麵粉、優格、牛奶、奶油、蛋，這次為更凸顯牛奶與奶油香氣，減少糖量、增量牛奶1.3倍，口感更清爽又不會過於甜膩，架上推出厚片裝，家庭號5片裝可預購並有團購優惠。

全家便利商店長期推出早餐39元、49元、59元超值配中，除了冠軍麵包系列新口味加入之外，即日起更新增大飯糰及大口飯糰系列品項，包含網友最喜愛的大口義式香草烤雞飯糰。以59元超值配為例，選擇大口義式香草烤雞飯糰或大飯糰櫻花蝦香芋拌飯，只要再加價14元就可搭配中杯熱拿鐵，等同65折優惠，可說是最划算的組合；8月28日至9月24日選擇五穀米土司、芋見烏龍麵包、皇后土司搭配指定飲料也能享有49元超值配優惠價。