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每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38聯合報 記者劉小川╱即時報導

口紅是所有女性必備、必買的配件、單品。買口紅的誇張程度，對女人來說，就是永遠在化妝台上少一支，買也買不完。但開封後的口紅，往往大家會忽略它的有效日期，大約18個月至2年內，超出時間，口紅不只沾了灰塵，還可能會滋生細菌，顏色也變得不夠飽和度。

覺得非常可惜的是，太多的口紅，不是每支的使用程度都頻繁，過期的時候，只有望著它，帶著淡淡的憂愁跟它告別。

但其實過期的口紅還有4種用處？

最好的拭銀用品

純銀的飾品，往往泡過溫泉、時間久了，就會失去光澤，看起來還會黑黑髒髒的。過期的口紅就能派上用場。由於口紅裡面都含有乳化劑，可以將銀飾上面黑黑的硫化銀浮起來，只需將口紅塗抹在上面後，再用化妝棉擦拭銀飾的表面即可，馬上就看到驚人的效果，還給自己閃閃發光的銀飾。最後還是建議要用清水清洗並擦拭乾淨。

當成腮紅

當剛好腮紅用完了，又臨時應急要用，口紅就能替代腮紅的位置，但切記，使用量要掌握好，不然塗上去會很像猴子屁股般的紅潤。只要取一些許量，然後依照上腮紅的位置，最後定妝，還是要記得上散粉，才能吸附多餘的油脂，這樣持妝效果才會長。

讓透明指甲油變色

大家在選購指甲油的同時，一定會買透明指甲油，這時候手邊一定不缺的就是透明指甲油。可以將過期的口紅搗碎之後，加入指甲油內，均勻的攪拌、調和，就能調配成自己的專有顏色，甚至可以用多色來調製，不只讓過期的口紅起死回生，還多了些製作的樂趣。

製作手工蠟燭的染色劑

如果對於手工蠟燭感興趣的人，不妨可以試試過期的口紅，將它切成塊狀，再加入融化後的蠟燭內，均勻攪拌等乾，就能創造出自己可愛的手工蠟燭。

過期的口紅千萬別丟，它還能當成腮紅，但切記注意用量。圖／摘自pexels
過期的口紅千萬別丟，它還能當成腮紅，但切記注意用量。圖／摘自pexels
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添加口紅在透明指甲油內，還能創造出自己新的顏色。圖／摘自pexels
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直接塗抹在銀飾上，可以當成拭銀神器。圖／摘自pexels
直接塗抹在銀飾上，可以當成拭銀神器。圖／摘自pexels
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過期的口紅，別丟掉，還有許多方式起死回生。圖／摘自pexels
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猴子溫泉

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