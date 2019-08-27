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神農街文化常遭漠視 南臺科大出老街故事請民眾來挖寶

2019-08-27 12:05聯合報 記者周宗禎╱即時報導

許多遊客來台南市知名的神農街，只知或只想與老屋老街拍照，便匆匆離去，南臺科大學生針對清代郊商所遺留下來的老屋，採訪後出版《看見五條港4-神農街老屋的故事》，更將動人的老屋故事以動態的方式製作成QR Code，透過擬人化往昔神農街家家戶戶天井裡的井，變身成小井兒來為53號辛記藝品、57號許藏春故居、67號西佛國、76號聶樓咖啡、79號五條港行號、94號太古酒吧、神農街的房子與認識五條港八個主題說故事。

民眾只要掃描這八個主題故事的QR Code，便能觀看老屋故事。每週六、日來79號五條港文化會館參加「你所不知道的神農街故事」活動，找老屋、掃QR Code、賞老屋，還能把小井兒帶回家，因此來神農街變得既有趣，也能認識過往街區的歷史與生活樣貌。

除了透過掃QR Code外，南臺科大還從107年起由「老街文創與再生」的創新課程以及「神農街的街區遊戲設計」自主學習專題課程，陸續為神農街開發「尋找小枸與靈芝」、「上吧!水牛伯」，以及專為老屋故事所設計的「跟著小井兒找回老屋故事」三款街區遊戲，歡迎民眾到「五條港文化會館」的臉書預約，就能透過玩遊戲闖關來認識神農街清代的郊商文化。

為推廣五條港的郊商文化，團隊日前還接受吳郭魚藝術教室「神農街寫生活動」中街區遊戲的預約，還特別為小朋友選擇較富童趣的「尋找小枸與靈芝」遊戲，並用心的將遊戲作調整改款，讓即使是六歲小朋友也能玩，並在遊戲中輕易的認識神農街的文化底蘊。

「尋找小枸與靈芝」的設計團隊來自南臺科大的創新產品設計系，以在「老街文創與再生」創意課程中以清代郊商總部水仙宮為起點，街底藥材郊商信仰的藥王廟為終點的遊戲為基礎，再透過「神農街的街區遊戲設計」自主專題課程，開發成人文藝術與廟宇文化兩條路線。

南臺科大校長盧燈茂表示，本校USR計畫神農街團隊與台南市文化協會合作，用心耕耘文化底蘊，交出漂亮的成績單，才能促成吳郭魚藝術教室來辦神農街寫生活動。歡迎大家六、日到神農街挖寶與體驗，或到「五條港文化會館」臉書預約，看看不一樣的神農街，認識曾經繁盛一世的郊商特殊港道文化。

南臺科大學生團隊採訪神農街的故事。記者周宗禎/翻攝
南臺科大學生團隊採訪神農街的故事。記者周宗禎/翻攝
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南臺科大學生團隊製作神農街的故事。記者周宗禎/翻攝
南臺科大學生團隊製作神農街的故事。記者周宗禎/翻攝
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南臺科大學生團隊製作神農街的故事。記者周宗禎/翻攝
南臺科大學生團隊製作神農街的故事。記者周宗禎/翻攝
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老屋老街

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